Avatar-The Way of Water OTT Release: थियेटर में हो गई मिस, तो अब यहां देखें अवतार 2; इस दिन होने जा रही रिलीज

Avatar-The Way of Water OTT Release Date: जेम्स कैमरून की फिल्मों के शौकीन हैं वो भी खासतौर से अवतार के तो अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. अवतार 2 (Avatar 2) यानि अवतार द वे ऑफ वॉटर (Avatar-The Way of Water) थियेटर रिलीज के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट होते ही अब फैंस काफी बेसब्र हो गए हैं. जल्द से जल्द वो इस फिल्म को देखना चाहते हैं. चलिए बताते हैं कि फिल्म कब और कहां देखी जा सकती है.