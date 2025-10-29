Advertisement
कौन थी वो खुशनसीब हिरोइन? श्रीदेवी ने जिस 650 करोड़ की फिल्म को छोड़ा, उससे इस एक्ट्रेस की रातोंरात चमक गई किस्मत!

Baahubali Film: ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में राजमाता शिवगामी का दमदार रोल पहले दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को ऑफर हुआ था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था. फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि श्रीदेवी की मांगें ज्यादा थीं, लेकिन उनके पति बोनी कपूर ने बताया कि असली वजह सेट का व्यवहार था. श्रीदेवी के मना करने से यह ऐतिहासिक रोल बाद में रमैया कृष्णन की झोली में गया, जिससे उनकी किस्मत चमक गई.

Oct 29, 2025
Sridevi Baahubali Movie: फिल्म बाहुबली को कौन भूल सकता है? एस.एस. राजामौली की इस फिल्म ने दुनिया भर में धमाल मचा दिया था और 650 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म में हर किरदार दमदार था, लेकिन जिस किरदार ने सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी, वह थी 'शिवगामी' माहिष्मती की बहादुर और न्यायप्रिय राजमाता. इस रोल को साउथ की एक्ट्रेस रमैया कृष्णन ने निभाया था और वह रातों-रात सबकी चहेती बन गईं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पावरफुल रोल पहले बॉलीवुड की दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी को ऑफर हुआ था? उन्होंने कुछ विवादों के चलते इस रोल को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह बाद में उनके पति बोनी कपूर ने बताई.

राजामौली के दाव
जब श्रीदेवी ने यह फिल्म करने से मना कर दिया तो उस समय एस.एस. राजामौली ने दावा किया था कि श्रीदेवी ने फिल्म में काम करने के लिए बहुत बड़ी और महंगी मांगें रखी थीं. राजामौली के अनुसार, श्रीदेवी ने कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये फीस, एक होटल का पूरा फ्लोर और यहां तक कि अपने साथियों के लिए 10 हवाई जहाज के टिकट जैसी असुविधाजनक मांगें रखी थीं, जिसकी वजह से वह उन्हें यह रोल नहीं दे पाए.

बोनी कपूर ने बताई सच्चाई
लेकिन सालों बाद श्रीदेवी के पति और फिल्ममेकर बोनी कपूर ने राजामौली के इन सभी दावों को गलत बताया. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि राजामौली ने जो भी मांगे बताई थीं, वे पूरी तरह से झूठ थीं. बोनी कपूर के मुताबिक, श्रीदेवी के इस फिल्म को छोड़ने की असली वजह पैसे या सुविधाओं की मांग नहीं थी, बल्कि व्यवहार (ट्रीटमेंट) की समस्या थी. बोनी कपूर ने दावा किया कि फिल्म के सेट पर श्रीदेवी के साथ स्ट्रगलर्स (यानी नए कलाकारों) जैसा बर्ताव किया जा रहा था. एक सुपरस्टार होने के नाते यह व्यवहार उन्हें पसंद नहीं आया और इसी कारण उन्होंने इतना बड़ा और शानदार रोल करने से मना कर दिया.

रमैया कृष्णन की चमकी किस्मत
श्रीदेवी के मना करने के बाद, यह रोल साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रमैया कृष्णन को ऑफर हुआ. रमैया ने इस रोल को इतनी शानदार तरीके से निभाया कि शिवगामी का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया. बाहुबली का बजट लगभग 180 करोड़ रुपये था और इसने दुनिया भर में 650 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और शिवगामी का रोल इस फिल्म की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

