18 साल बाद टूटी दूरियां! कराची में बांग्लादेशी कलाकारों ने दिया शानदार परफॉर्मेंस, क्या रिश्तों में फिर से लौट रही रौनक?

Bangladeshi Artists Performs in Pakistan: करीब 18 साल के लंबे अंतराल के बाद, बांग्लादेशी कलाकारों के एक दल ने पाकिस्तान के कराची आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म किया. वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में हुए इस सांस्कृतिक पुनर्मिलन को दोनों देशों के रिश्तों में आई नई गर्मजोशी के तौर पर देखा जा रहा है. गायिका शिरीन जवाद और नेहारिका मुमताज ने इस दौरान अपनी कला पेश की. आयोजकों ने कहा कि कला ने वो कर दिखाया है, जो राजनय नहीं कर सका.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:04 PM IST
Bangladesh-Pakistan Relations: राजनीतिक रिश्ते चाहे कैसे भी हों, लेकिन कला और संस्कृति हमेशा दिलों को जोड़ने का काम करती है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पिछले एक दशक से ज्यादा समय से राजनीतिक संबंध बहुत ठंडे चल रहे थे, लेकिन हाल ही में कला ने इस दूरी को कम कर दिया. करीब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद, बांग्लादेशी कलाकारों के एक दल ने पाकिस्तान के कराची शहर में चल रहे 'वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल' में शानदार परफॉर्मेंस दिया. इस सांस्कृतिक मिलन को दोनों देशों के बीच संबंधों में आई नई गरमाहट के रूप में देखा जा रहा है.

कराची आर्ट्स काउंसिल में दिखा कला का संगम
कराची आर्ट्स काउंसिल में आयोजित इस उत्सव में दुनिया भर के 140 देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सभी की निगाहें बांग्लादेशी दल पर टिकी थीं. इस दल का नेतृत्व 'बांग्लादेश आर्ट वीक' की संस्थापक नेहारिका मुमताज कर रही थीं.

सांस्कृतिक पुनर्जन्म
नेहारिका मुमताज ने इस मौके पर कहा कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह दो देशों के बीच आपसी समझ और विश्वास का पुनर्जन्म है. उन्होंने कहा कि 18 साल बाद उन्हें यह मौका मिला है, जिससे बांग्लादेश की सांस्कृतिक विविधता पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचेगी. इस दल में शामिल मशहूर गायिका शिरीन जवाद ने अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने बंगाली गीतों के साथ दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. शिरीन ने मंच से कहा, "जब मैं कराची उतरी तो लगा जैसे अपने ही घर आ गई हूं. यहां के लोग बेहद आत्मीय और स्नेही हैं."

कला की कोई सीमा नहीं होती
इस दल में मौजूद नेहारिका मुमताज की कलाकृतियों ने महिला शक्ति, परंपरा और बांग्लादेशी विरासत को बहुत ही जीवंत तरीके से पेश किया. नेहारिका ने जोर देकर कहा कि कला किसी भी राजनीतिक सीमा को नहीं मानती. यह वह माध्यम है जो दिलों को जोड़ता है. पाकिस्तान में बांग्लादेशी कलाकारों की वापसी को स्थानीय लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया. आर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष अहमद शाह ने कहा, "यह सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि इतिहास का पुनर्लेखन है. कला ने वह कर दिखाया है जो राजनीति (राजनय) नहीं कर सका."

रिश्तों में लौट रही रौनक
दरअसल, 2010 में बांग्लादेश में 1971 के युद्ध से जुड़े सहयोगियों पर मुकदमे शुरू होने के बाद से दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में दरार आ गई थी. लेकिन अगस्त 2024 में बांग्लादेश में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बाद से रिश्तों में फिर से रौनक लौटनी शुरू हो गई है.

Lalit Kishor

पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

TAGS

Bangladeshi Artists Performs in PakistanBangladesh-Pakistan RelationsEntertainment NewsWorld News

