असली क्राइम थ्रिलर! 7.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटे 15 मिनट तक पलक नहीं झपकेगी, OTT पर मचाया तहलका

Best Crime Thriller Movie on OTT: अगर आप क्राइम थ्रिलर से भरी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसकी कहानी आपको एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देगी. जब आप फिल्म देखने बैठेंगे तो उठने का मन नहीं करेगा. 2 घंटे 15 मिनट की ये मूवी में एक दिल दहला देने वाली घटना पर बनी है.
Trending Photos
Crime Thriller Movie: आजकल एक ऐसी फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसने ओटीटी (OTT) पर आकर धूम मचा दी है. इस फिल्म में न कोई बड़े 'सुपरस्टार' हीरो हैं और न ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इसका नाम है 'भक्षक'. इस फिल्म की रेटिंग (IMDB) भी 7 से ज्यादा है, जो बताती है कि यह कितनी दमदार है. लेकिन 'भक्षक' की सफलता की असली वजह यह है कि यह एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना पर बनी है. यह फिल्म दिखाती है कि समाज में कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं और कैसे एक आम इंसान भी मुश्किल हालात में सच्चाई के लिए लड़ सकता है. यह कहानी बिहार के एक भयानक कांड पर आधारित है, जिसे देखकर आप हिल जाएंगे.
मासूमों के घर में छिपे 'शैतान'
'भक्षक' की कहानी बिहार के एक शेल्टर होम यानी बालिका गृह से जुड़ी है. शेल्टर होम वह जगह होती है, जहा अनाथ या बेसहारा लड़कियों को सहारा दिया जाता है, लेकिन इस कहानी में यही जगह उन लड़कियों के लिए 'जेल' और 'खतरा' बन जाती है.
असल में, यह कहानी बिहार के मुज़फ्फरपुर बालिका गृह कांड से प्रेरित है, जहां शेल्टर होम चलाने वाले लोग बच्चियों का यौन शोषण करते थे. ये लोग बहुत ताकतवर थे और उनकी पहुंच ऊपर तक थी, जिसकी वजह से कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था.
आम पत्रकार की जंग
फिल्म की मुख्य किरदार हैं वैशाली सिंह (भूमि पेडनेकर), जो एक छोटे से न्यूज़ चैनल को चलाती हैं. उनका चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा न्यूज आउटलेट है, जिसका नाम है 'कोशिश न्यूज'. वैशाली को जब अपने एक साथी भास्कर सिन्हा (संजय मिश्रा) के ज़रिए इस भयानक कांड के बारे में पता चलता है, तो वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन बच्चियों को इंसाफ दिलाना है. वैशाली और भास्कर के पास न पैसा है, न पुलिस का साथ और न ही किसी बड़े नेता का सपोर्ट. उनके पास है तो बस हिम्मत और एक कैमरा! यह काम करना उनके लिए बिलकुल भी आसान नहीं था.
हर कदम पर मुश्किल
जैसे ही वैशाली और भास्कर सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें चारों तरफ से धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं. उन्हें बार-बार कहा जाता है कि वे इस मामले से दूर रहें. शेल्टर होम का मालिक बंसी साहू (आदित्य श्रीवास्तव) एक बहुत ही चालाक और पहुंच वाला आदमी है, जिसने पुलिस और सरकारी लोगों को भी अपने पक्ष में कर रखा है. हर जगह निराशा मिलती है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता. लेकिन वैशाली पीछे नहीं हटती. वह अपनी जान खतरे में डालकर, अकेले ही, सबूत इकट्ठा करती है. यह देखना दिल दहला देने वाला होता है कि कैसे वह सच्चाई को बाहर लाने के लिए बड़ी-बड़ी ताकतों से लड़ती है.
क्यों जरूर देखें यह फिल्म?
'भक्षक' सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं है. यह फिल्म आईना दिखाती है कि समाज में जब गलत हो रहा होता है, तो ज्यादातर लोग यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि "यह हमारा मामला नहीं है." इस फिल्म में भूमि पेडनेकर ने एक आम पत्रकार का रोल इतने अच्छे से निभाया है कि आपको लगेगा कि आप सच में उसी कहानी को देख रहे हैं. संजय मिश्रा की एक्टिंग भी कमाल की है, जो मुश्किल माहौल को थोड़ा हल्का बनाती है. यह साबित करती है कि अच्छी कहानियों को हिट होने के लिए किसी बड़े 'हीरो' की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक मज़बूत कहानी और दमदार एक्टिंग ही काफी है. अगर आप सच्ची घटनाओं पर बनी, सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो 'भक्षक' आपके लिए एकदम सही है.