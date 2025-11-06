Advertisement
2 घंटे 12 मिनट की धमाकेदार क्राइम थ्रिलर मूवी, पुलिस के हाथ कैसे लगेगा सीरियल किलर? मिस्ट्री देख घूम जाएगा सिर!

Maargan movie OTT: टॉप रेटेड तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मॉर्गन' OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है. निर्देशक लियो जॉन पॉल की यह फिल्म, एक सीरियल किलर की जांच के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में मुख्य भूमिका विजय एंटनी ने निभाई है. सिनेमाघरों में रिलीज के एक महीने बाद, IMDb से 7.8 की शानदार रेटिंग पाने वाली 2 घंटे 12 मिनट की यह सस्पेंस से भरी फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

Nov 06, 2025, 01:18 PM IST
Crime Thriller Movie: कई बार कुछ फिल्में सिनेमा हॉल में उतना कमाल नहीं दिखा पाती हैं, लेकिन जब वह OTT पर आती हैं तो तहलका मचा देती हैं. ऐसी ही एक फिल्म तमिल की क्राइम थ्रिलर 'मॉर्गन' (Maargan) है. यह फिल्म उन दर्शकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, जिन्हें सिर घुमा देने वाली मिस्ट्री और क्राइम कहानियां पसंद हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के ठीक एक महीने बाद OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है और अब यह ऑनलाइन खूब ट्रेंड कर रही है.

क्यों है 'मॉर्गन' इतनी खास?
'मॉर्गन' फिल्म को लियो जॉन पॉल ने डायरेक्ट किया है और इसमें मुख्य किरदार में एक्टर विजय एंटनी हैं. यह फिल्म एक सीरियल किलर की जांच के इर्द-गिर्द घूमती है.

मिस्ट्री से भरपूर टॉप रेटिंग फिल्म 
यह फिल्म भले ही कम बजट में बनी हो, लेकिन इसकी कहानी और सस्पेंस इतना जबरदस्त है कि इसे IMDb (फिल्मों की रेटिंग देने वाली बड़ी वेबसाइट) पर 7.8 की शानदार रेटिंग मिली है. यह रेटिंग बताती है कि क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने इस फिल्म को खूब सराहा है. यह फिल्म 2 घंटे 12 मिनट की है और कहा जा रहा है कि इसका हर सीन मिस्ट्री और सस्पेंस से भरा हुआ है. इसकी कहानी आपको शुरू से अंत तक कुर्सी से बांधकर रखेगी. फिल्म का क्लाइमेक्स इतना चौंकाने वाला है कि आप आखिर तक कातिल का पता नहीं लगा पाएंगे.

क्या है 'मॉर्गन' की कहानी?
फिल्म की कहानी एक डरावने मर्डर केस से शुरू होती है. पुलिस ऑफिसर ध्रुव (विजय एंटनी) देखता है कि यह नया मर्डर ठीक उसी तरीके से किया गया है, जैसे कुछ समय पहले उसकी अपनी बेटी का कत्ल हुआ था. यह बात ध्रुव को झकझोर देती है और वह इस केस की तहकीकात में पूरी तरह जुट जाता है. जैसे-जैसे वह जांच में आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे एक-एक परत खुलती जाती है और कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं. फिल्म में अजय धीशान और पी. समुथिरकानी ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने कहानी को और मजेदार बना दिया है.

अब घर बैठे कहां देखें?
अगर आप सिनेमा हॉल में यह फिल्म देखने से चूक गए थे, तो अब आप इसे घर बैठे देख सकते हैं. फिल्म 'मॉर्गन' 25 जुलाई 2025 से OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम हो गई है. अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो विजय एंटनी की यह टॉप रेटेड फिल्म आपकी वीकेंड वॉच-लिस्ट (Weekend Watch-list) में जरूर होनी चाहिए. इसकी बेहतरीन कहानी और दमदार एक्टिंग आपको निराश नहीं करेगी.

