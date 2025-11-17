Advertisement
बहू, बॉयफ्रेंड और लाश... क्राइम थ्रिलर के शौकीनों के लिए 'मस्ट वॉच' मूवी! झन्नाटेदार सस्पेंस देख उड़ जाएंगे होश

Best crime thriller movie: अगर आप भी क्राइम थ्रिलर फिल्म देखने के शौकीन हैं तो इन दिनों ओटीटी पर 'उडल' फिल्म काफी चर्चित है. लोगों को ये काफी पसंद भी आ रही है. बता दें कि इस मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म में दुर्गा कृष्णा, ध्यान श्रीनिवासन और इंद्रान्स ने शानदार अभिनय किया है. फिल्म एक परिवार के भीतर पनपे गहरे आपराधिक संघर्षों की कहानी है, जो आपको अंत तक रोमांच से बांधे रखेगी. अच्छी रेटिंग वाली यह फिल्म अब अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:26 PM IST
Udal film on ott: क्राइम थ्रिलर फिल्म देखनों के शौकीनों के लिए 'उडल' (Udal) एकदम जबरदस्त मूवी है. इसे ओटीटी पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म में अभिनेत्री दुर्गा कृष्णा ने मुख्य किरदार निभाया है, जबकि ध्यान श्रीनिवासन और इंद्रान्स जैसे मंझे हुए कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म एक छोटे परिवार के भीतर पनपे गहरे भावनात्मक और आपराधिक संघर्षों को दर्शाती है. इस मलयालम सिनेमा की फिल्म की कहानी में रोमांच, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. अगर आप थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो 'उडल' आपके लिए एक 'मस्ट वॉच' फिल्म साबित हो सकती है.

मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म 'उडल'
यह फिल्म 'उडल' (Udal), मलयालम सिनेमा की एक सफल क्राइम थ्रिलर है. यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद अब ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचा रही है और दर्शकों के बीच काफी चर्चा में है.

मुख्य कलाकार और अदाकारी
फिल्म में अभिनेत्री दुर्गा कृष्णा ने मुख्य भूमिका निभाई है. उनके साथ-साथ ध्यान श्रीनिवासन और दिग्गज अभिनेता इंद्रान्स भी अहम किरदारों में नजर आते हैं. इन तीनों कलाकारों की दमदार अदाकारी को दर्शकों और समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया है, जिसकी वजह से फिल्म का रोमांच और बढ़ जाता है.

पारिवारिक संघर्ष
फिल्म की कहानी एक छोटे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां पारिवारिक रिश्ते गहरे भावनात्मक और आपराधिक संघर्षों में उलझ जाते हैं. कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे पति-पत्नी के रिश्ते और पारिवारिक कलह एक भयावह मोड़ ले लेते हैं, जिससे दर्शकों को अंत तक बांधे रखने वाला सस्पेंस पैदा होता है.

IMDb पर अच्छी रेटिंग
फिल्म 'उडल' को दर्शकों ने खूब पसंद किया है और IMDb (इंटरनेट मूवी डेटाबेस) पर इसे अच्छी रेटिंग मिली है, जो इसकी गुणवत्ता और दमदार कहानी का सबूत है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद
अगर आप इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर उपलब्ध है. थ्रिलर और सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म एक बेहतरीन विकल्प है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Best Crime Thriller MovieMalayalam movieudal filmEntertainment News

