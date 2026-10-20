/कमरे की लाइट बंद करके देखें: ‘तुम्बाड’ से लेकर ‘शैतान’ तक, ये 6 फिल्में देंगी हैलोवीन की रात सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस

अगर आप भी हैलोवीन नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए किसी जबरदस्त प्लान की तलाश में हैं, तो अपने घर की लाइट बंद करके इन फिल्मों के साथ एक अलग दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए. हैलोवीन 31 अक्टूबर को है. ऐसे में बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा की ऐसी 6 शानदार हॉरर फिल्में हैं, जो डर के साथ-साथ आपको बेहतरीन कहानी और सस्पेंस का तगड़ा डोज देंगी. फिर चाहे बात ट्रेडिशनल लोककथाओं की हो, काले जादू की या फिर वैम्पायर की दुनिया की, ये फिल्में आपको पलक झपकने का मौका भी नहीं देंगी.
बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा में पिछले कुछ सालों में ऐसी बेहतरीन हॉरर फिल्में आई हैं, जिन्होंने डर की परिभाषा ही बदल कर रख दी है. इन फिल्मों में सिर्फ डरावने भूत-प्रेत ही नहीं, बल्कि गहरी कहानियां, काला जादू का ऐसा खौफ देखने को मिलता है जो सीधे दिल पर वार करता है.
राही अनिल बर्वे के निर्देशन में बनी फिल्म ‘तुम्बाड’ को भारतीय सिनेमा की मास्टरपीस हॉरर फिल्म माना जाता है. साल 2018 में आई सोहम शाह की इस फिल्म की कहानी एक ऐसे रहस्यमयी खजाने और भयानक लालच के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इंसान को जीते-जी नर्क में धकेल देता है. इसकी डिम लाइटिंग, बारिश का माहौल और पुराने समय का सैटअप दर्शकों को अंदर तक डरा देता है. अगर आप हैलोवीन की रात कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपके दिमाग में लंबे समय तक घूमता रहे, तो ‘तुम्बाड’ से बेहतर शुरुआत कोई और हो ही नहीं सकती है.
अगर आपको बहुत ज्यादा डरावनी फिल्में देखना पसंद नहीं है, लेकिन आप हैलोवीन का मजा भी छोड़ना नहीं चाहते, तो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की ‘स्त्री’ आपके लिए एकदम सही चॉइस है. अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में एक छोटे शहर के लोगों की कहानी दिखाई गई है, जो ‘स्त्री’ नाम की चुड़ैल के खौफ में जीते हैं. फिल्म के डायलॉग्स बहुत मजेदार हैं, लेकिन इसके सस्पेंस वाले सीन्स आपको पूरी तरह बांधकर रखते हैं.
अजय देवगन और आर. माधवन की फिल्म ‘शैतान’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. विकास बहल के निर्देशन में बनी यह फिल्म सुपरनैचुरल थ्रिलर का एक बेहतरीन नमूना है. कहानी में एक खुशहाल परिवार की छुट्टियां तब डरावने सपने में बदल जाती हैं, जब एक अजनबी शख्स उनकी बेटी पर काला जादू करके उसे अपने वश में कर लेता है. आर. माधवन का विलेन वाला रूप और उनका खौफनाक अंदाज देखकर आपके रोंगटे खड़े होना तय है.
ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा’ कोई पारंपरिक भूतिया फिल्म नहीं है, लेकिन इसका रहस्यमयी माहौल और दैवीय शक्तियों से जुड़ा क्लाइमैक्स किसी भी हॉरर फिल्म से कई गुना ज्यादा असरदार है. जंगल के रहस्यों, स्थानीय परंपराओं और इंसान के बीच के टकराव को पर्दे पर जिस खूबसूरती और खौफ के साथ उतारा गया है, वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है. हैलोवीन नाइट पर कुछ अलग और दमदार देखने के लिए इस फिल्म को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ वैम्पायर की दुनिया और फैंटेसी का एक नया रोमांच लेकर आती है, जहां इंसानों और रहस्यमयी ताकतों के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिलती है. इसका अनोखा कॉन्सेप्ट पारंपरिक कहानियों से हटकर है और यूथ को अपनी सीट से बांधे रखता है.
सुधांशु राय की कहानी और पुनीत शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म ‘बैदा’ साइंस-फिक्शन और सुपरनैचुरल थ्रिलर का एक बेजोड़ तड़का लगाती है, जहां एक पूर्व खुफिया अधिकारी राम बाबू ऐसी रहस्यमयी दुनिया में फंस जाता है जहां समय और वास्तविकता के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं. अगर आप भूतों के अलावा कुछ अलग और यूनीक देखना चाहते हैं, तो यह छठी फिल्म आपकी हैलोवीन नाइट को पूरी तरह यादगार बना देगी.