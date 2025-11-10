साइंस फिक्शन का किंग कौन? मिस्टर इंडिया से रोबोट तक... बॉलीवुड की वो 4 हिट फिल्में, जिनमें दिखा विज्ञान का अद्भुत जादू!

World science day movies: आज अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर बॉलीवुड की उन फिल्मों को याद करना जरूरी है, जिन्होंने वैज्ञानिक कल्पनाओं को बड़े परदे पर उतारा. 'मिस्टर इंडिया' की अदृश्य होने वाली घड़ी से लेकर 'कोई मिल गया' में एलियन से दोस्ती तक और 'रोबोट' में एडवांस AI तक, इन फिल्मों ने दिखाया है कि भारतीय सिनेमा में भी साइंस फिक्शन का जादू कम नहीं है.
Best movies based on science: हर साल 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (World Science Day) मनाया जाता है. यह दिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ताकत को याद करने और भविष्य की संभावनाओं को देखने का मौका देता है. बॉलीवुड फिल्मों में जहां एक्शन, ड्रामा और रोमांस का दबदबा रहता है. वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी बनी हैं, जिन्होंने हमें विज्ञान के चमत्कारों से रूबरू कराया है. ये फिल्में हमें दिखाती हैं कि कैसे अदृश्य होने की शक्ति (Invisibility), एलियंस से दोस्ती (Alien Friendship) और सोचने वाले रोबोट्स (Thinking Robots) जैसी कल्पनाएं भी परदे पर कितनी शानदार हो सकती हैं.
मिस्टर इंडिया (Mr. India) - 1987
शेखर कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म साइंस फिक्शन फिल्मों में एक मील का पत्थर है. फिल्म में अनिल कपूर ने अरुण वर्मा का किरदार निभाया, जिसे अपने वैज्ञानिक पिता की बनाई एक खास घड़ी मिलती है. यह घड़ी पहनने वाले को अदृश्य (Invisible) बना देती है. यह फिल्म बताती है कि अगर यह शक्ति किसी अच्छे आदमी के हाथ लग जाए तो वह कैसे बुराई से लड़ सकता है.
कोई मिल गया (Koi Mil Gaya) - 2003
राकेश रोशन की इस फिल्म ने भारत में एलियन और साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए एक नया रास्ता खोला. फिल्म की कहानी एक मानसिक रूप से कमजोर युवक रोहित (ऋतिक रोशन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी दोस्ती एक प्यारे एलियन जादू से हो जाती है. फिल्म में दिखाया गया कि कैसे रेडियो सिग्नल (Radio Signal) के एक अनोखे प्रयोग के ज़रिए रोहित अंतरिक्ष से आए इस एलियन से संपर्क साधता है. एलियन के संपर्क से रोहित को महाशक्तियां (Superpowers) मिलती हैं.
रोबोट (Robot) - 2010
एस शंकर द्वारा निर्देशित इस तमिल फिल्म को हिंदी में भी बहुत पसंद किया गया. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने इसमें वैज्ञानिक डॉ. वसीगरन और उनके बनाए रोबोट चिट्टी का डबल रोल निभाया था. यह फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) के विषय पर आधारित थी. डॉ. वसीगरन एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जो इंसानों की तरह सोच सकता है, महसूस कर सकता है और भावनाएं रख सकता है. यह उस समय की एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक कल्पना थी.
कार्गो (Cargo) - 2019
विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी की इस अनोखी फिल्म ने पारंपरिक साइंस फिक्शन से हटकर कहानी दिखाई. फिल्म में स्पेसशिप (Spaceship) पर आत्माओं का पुनर्जन्म (Rebirth of Souls) और उनके ट्रांजिशन (Transition) की कहानी दिखाई गई है. यह फिल्म वैज्ञानिक कल्पना के साथ-साथ मानवीय भावनाओं को भी गहराई से छूती है.