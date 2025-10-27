Advertisement
2 घंटे 27 मिनट का महा-सस्पेंस! लड़कियों की हत्या, शादी और खूंखार साइको.. . पुलिस से 10 कदम आगे, क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी देख कांप जाएगी रूह!

Operation Raavan Movie: साउथ सिनेमा की शानदार क्राइम थ्रिलर 'ऑपरेशन रावण' OTT पर देखने के लिए जबरदस्त मूवी है. यह कहानी एक ऐसे खतरनाक साइको किलर की है, जो सिर्फ उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता है जिनकी शादी होने वाली होती है. उसका तेज दिमाग पुलिस को बार-बार चकमा देता है, जिससे सस्पेंस बना रहता है. इस फिल्म को 'अहा' OTT पर देखें और जानें कि वह शादीशुदा लड़कियों को ही क्यों टारगेट करता है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:30 PM IST
OTT Psycho Killer Movie: क्या आपको साइको किलर की रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं? तो साउथ की फिल्म 'ऑपरेशन रावण' (Operation Raavan) आपके लिए एक मस्ट वॉच थ्रिलर है. यह कहानी एक ऐसे खतरनाक कातिल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो खासकर शादी होने वाली लड़कियों को किडनैप करके मार देता है. पुलिस पूरी ताकत लगाती है, लेकिन यह किलर हर बार उन्हें चकमा देकर निकल जाता है. फिल्म की यह चूहे-बिल्ली की दौड़ आपको अंत तक बांधे रखेगी. तेलुगु भाषा की यह दमदार क्राइम थ्रिलर फिल्म OTT प्लेटफॉर्म 'अहा' पर मौजूद है और इसे से 7.7/10 की शानदार रेटिंग मिली है.

एक साइको किलर का खौफ
साउथ सिनेमा हमेशा से ही शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है और 'ऑपरेशन रावण' इसी कड़ी की एक बेहतरीन पेशकश है. यह फिल्म 2 घंटे 27 मिनट की एक दमदार और सस्पेंस से भरी कहानी है. फिल्म की कहानी एक ऐसे साइको किलर पर आधारित है, जो अपने डर और खौफ से पूरे शहर को दहशत में डाल देता है. यह किलर बहुत ही चालाक और क्रूर है. वह अपना शिकार चुनने के लिए एक बेहद अजीब तरीका अपनाता है. वह सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जिनकी जल्द ही शादी होने वाली होती है. वह उन्हें उठा ले जाता है और उनके साथ गलत हरकत करता है, फिर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है.

पुलिस हुई हैरान
जब एक के बाद एक ऐसी वारदातें होती हैं तो पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच जाती है. हर जगह अलर्ट जारी कर दिया जाता है और इस शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया जाता है. लेकिन यह किलर इतना होशियार है कि वह पुलिस के हर जाल को आसानी से काट देता है. उसका दिमाग पूरी पुलिस टीम से दस गुना ज्यादा तेज चलता है, जो फिल्म के रोमांच को चरम पर पहुंचा देता है. पुलिस हर बार उसके पीछे भागती है, लेकिन वह हर बार एक नया सुराग छोड़कर कहीं गायब हो जाता है.

असली रहस्य क्या है?
पूरी फिल्म के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही बना रहता है कि यह साइको किलर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को क्यों मार रहा है, जिनकी शादी तय हो चुकी है? क्या इसके पीछे कोई बदला है? क्या उसका अतीत इन लड़कियों से जुड़ा हुआ है? क्या यह कोई गहरी मानसिक बीमारी है? पुलिस और दर्शक, दोनों ही इस गहरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं.

कलाकार और रेटिंग
इस फिल्म को 'मस्ट वॉच' का दर्जा इसलिए मिला है, क्योंकि इसकी कहानी बहुत कसकर लिखी गई है और कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है. फिल्म में रक्षित अटलुरी, संगीताथना विपिन, रघु कुंचे और राधिका सरथकुमार जैसे कलाकारों ने अहम रोल निभाए हैं. फिल्म को मिली 7.7/10 की IMDb रेटिंग बताती है कि यह दर्शकों के बीच कितनी पसंद की गई है.

अगर आप रोमांच, सस्पेंस और क्राइम से भरपूर कोई फिल्म OTT पर देखना चाहते हैं, तो 'ऑपरेशन रावण' को जरूर देखें. यह फिल्म अहा OTT (Aha OTT) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, और इसे यूट्यूब पर भी मुफ्त में देखा जा सकता है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

