सीरियल किलर, फोरेंसिक एक्सपर्ट और 6 मर्डर! वीकेंड के लिए बेस्ट 5 'माइंड-ब्लोइंग' सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, ऐसा ट्विस्ट और सस्पेंस कि दिमाग हिल जाएगा

Suspense thriller movies: अगर आप ऐसे दर्शक हैं जिन्हें फिल्में देखते समय हर पल दिमाग में यह सवाल चले कि आगे क्या होगा? तो सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में आपके लिए ही बनी हैं. ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म, यानी Netflix और Amazon Prime Video पर आजकल ऐसी जबरदस्त फिल्में भरी पड़ी हैं, जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं. ये फिल्में आपको कहानी में ऐसे ट्विस्ट्स दिखाएंगी कि आपका दिमाग चकरा जाएगा. अगर आप इस वीकेंड को खास और रोमांचक बनाना चाहते हैं तो इन 5 'माइंड-ब्लोइंग' थ्रिलर फिल्मों को अपनी वॉच-लिस्ट में जरूर शामिल कर लें.

जोसेफ (Joseph)

यह 2018 में आई एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. यह कहानी चार रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमती है. इनमें से एक, जोसेफ, एक बहुत उलझे हुए केस की जांच में फंस जाता है. यह फिल्म दिखाती है कि कैसे पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद भी कुछ रहस्य उनका पीछा नहीं छोड़ते. जानकारी के अनुसार, यह प्राइम वीडियो पर उपलब्ध हो सकती है.

अंजाम पथिरा (Anjaam Pathiraa)

यह 2020 की एक मलयालम थ्रिलर फिल्म है, जिसने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया था. यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो एक सीरियल किलर की कहानी दिखाती है. पुलिस उस किलर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतना शातिर है कि हर बार उन्हें चकमा दे देता है. इस फिल्म के ट्विस्ट और क्लाइमेक्स आपको सच में हैरान कर देंगे. यह Amazon Prime Video पर उपलब्ध हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फोरेंसिक (Forensic)

यह एक बेहतरीन मलयालम थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ (जो क्राइम सीन से सबूत जुटाता है) एक बहुत क्रूर हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की मदद करता है. यह फिल्म दिखाती है कि सबूत कैसे बोलते हैं और दिमाग लगाकर अपराधी को कैसे पकड़ा जाता है. यह Zee5 या Amazon Prime Video पर उपलब्ध हो सकती है.

इलेवन इलेवन (Eleven Eleven)

यह 2025 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. यह कहानी एक बहुत ही समझदार पुलिस ऑफिसर की है, जो जुड़वां बच्चों के मर्डर की जांच शुरू करता है. लेकिन जल्द ही वह खुद एक मनोवैज्ञानिक हेरफेर (Psychological Manipulation) के भयावह खेल में फंस जाता है. यह देखना रोमांचक है कि वह इस जाल से कैसे निकलता है. यह फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध हो सकती है.

करीब एंड सायनाइड (Curry And Cyanide)

यह एक सच्ची घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री (Documentary) फिल्म है. यह डॉक्यूमेंट्री एक महिला की हैरान कर देने वाली कहानी दिखाती है, जिसने अपने ही परिवार के 6 लोगों को मार डाला था. यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई और कब हुई, इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट्री देखनी होगी. यह आपको अंत तक अपनी सीट से बांधे रखेगी. यह Netflix पर उपलब्ध हो सकती है.