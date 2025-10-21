Advertisement
trendingNow12970007
Hindi Newsमनोरंजन

मर्डर, प्यार और धोखा... 'दृश्यम' से भी 2 कदम आगे! 2 घंटे 16 मिनट की वो सस्पेंस-थ्रिलर मूवी, जिसका क्लाइमेक्स दिमाग घुमा देगा

Best suspense thriller Movie: सस्पेंस से भरी मूवीज देखने के शौकीनों के लिए हम एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका क्लाइमेक्स आपके दिमाग को घुमा देगा. जिस पल आपको लगेगा कि आपने स्क्रिप्ट को समझ लिया है, उसी वक्त कहानी नया मोड़ ले लेती है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मर्डर, प्यार और धोखा... 'दृश्यम' से भी 2 कदम आगे! 2 घंटे 16 मिनट की वो सस्पेंस-थ्रिलर मूवी, जिसका क्लाइमेक्स दिमाग घुमा देगा

Haseen Dillruba Movie Climax: अगर आपको सस्पेंस, थ्रिलर और ऐसे क्लाइमेक्स वाली फिल्में पसंद हैं जो दिमाग घुमा दें, तो आपके लिए बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं, जिनका सस्पेंस आखिर तक पकड़कर रखता है. अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'दृश्यम' की तरह ही एक और जबरदस्त मूवी है. हालांकि एक हिंदी फिल्म ऐसी है जिसके क्लाइमेक्स और कहानी के ट्विस्ट को देखकर कई दर्शक कह रहे हैं कि यह 'दृश्यम' से भी दो कदम आगे है. यह फिल्म है 'हसीन दिलरुबा', जो जुलाई 2021 में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. प्यार, धोखे और एक मर्डर मिस्ट्री से भरी यह कहानी अपने अचानक और चौंकाने वाले अंत से दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है.

'हसीन दिलरुबा' की उलझी हुई कहानी
'हसीन दिलरुबा' की कहानी मुख्य रूप से रानी (तापसी पन्नू) और उसके पति रिशु (विक्रांत मैसी) के इर्द-गिर्द ही घूमती है. यह दोनों एक अरेंज मैरिज के बाद एक-दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन उनका रिश्ता प्यार और तकरार के बीच झूलता रहता है. जल्द ही उनके रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं और खटास बढ़ जाती है.

कहानी में बड़ा ट्विस्ट
इस तनावपूर्ण शादीशुदा जिंदगी में रानी की जिंदगी में एक नए शख्स नील (हर्षवर्धन राणे) की एंट्री होती है. नील की एंट्री कहानी में कई बड़े और अनचाहे बदलाव लेकर आती है. रानी और रिशु, दोनों ही इन उलझनों से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं. यह मर्डर केस सब कुछ और भी उलझा देता है. कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि पुलिस और दर्शक, दोनों यही सोचते रह जाते हैं कि असली हत्यारा कौन है? क्या यह रानी है? या रिशु? या फिर कोई और?

Add Zee News as a Preferred Source

क्लाइमेक्स जिसने सबको चौंका दिया
फिल्म का सबसे बड़ा जादू इसके क्लाइमेक्स में है. दर्शकों को लगता है कि उन्हें कहानी का अंत पता चल गया है, लेकिन तभी एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आता है कि देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. यह फिल्म आखिरी पल तक सस्पेंस बनाए रखती है और एक के बाद एक ऐसे अनोखा ट्विस्ट देती है, जिससे ऑडियंस लंबी देर तक इस कहानी के जाल में फंसे रह जाते हैं. कई समीक्षकों और दर्शकों ने फिल्म के इसी शानदार अंत की तुलना 'दृश्यम' से करते हुए कहा कि 'हसीन दिलरुबा' का क्लाइमेक्स उससे भी ज्यादा दमदार है.

दमदार कलाकार और सफलता
विनिल मैथ्यू द्वारा निर्देशित और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखी गई इस फिल्म में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, और हर्षवर्धन राणे जैसे बेहतरीन कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है. फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त प्यार मिला, जिसकी वजह से सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर इसकी खूब चर्चा हुई. फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए साल 2024 में इसका दूसरा भाग 'फिर आई हसीन दिलरुबा' भी रिलीज़ किया गया, जिसने भी रानी और रिशु की उलझी हुई कहानी को आगे बढ़ाया. हालांकि पहली फिल्म का सस्पेंस और क्लाइमेक्स आज भी दर्शकों के बीच एक मिसाल बना हुआ है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

best suspense thriller moviesHaseen Dillruba Movie ClimaxBollywood movies

Trending news

दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश