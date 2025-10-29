हलक में अटक जाएगी सांस! दिमाग हिला देने वाली ये 7 सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, कहानी इतनी खतरनाक कि पक्का पसीना छूट जाएगा!

Suspense thriller movies: अगर आप घर बैठे कुछ रोमांचक और दिमाग को घुमा देने वाली फिल्में देखने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. OTT प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और डिज़्नी+हॉटस्टार, सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों का खजाना बन गए हैं. इन दिनों लोग ऐसी फिल्में देखना खूब पसंद करते हैं जिनमें हर पल कोई नया ट्विस्ट आए और दर्शक आखिर तक कुर्सी से हिल न पाएं. 'दृश्यम' और 'कहानी' जैसी फिल्में इसी वजह से इतनी हिट हुईं. इस लिस्ट में हम आपको ऐसी ही 6 जरदस्त सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको रहस्य और रोमांच की एक शानदार दुनिया में ले जाएंगी. इन फिल्मों का क्लाइमेक्स देखकर यकीनन आपका सिर चकरा जाएगा!

दृश्यम (Drishyam)

यह फिल्म सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की दुनिया में एक मिसाल है. कहानी एक बहुत ही सीधे-सादे केबल ऑपरेटर विजय सलगांवकर और उसके परिवार की है, जो गलती से एक बड़ा अपराध कर बैठते हैं. इसके बाद, विजय कैसे अपनी पूरी समझदारी और चालों का इस्तेमाल करके अपने परिवार को पुलिस से बचाता है, यह देखना बहुत रोमांचक है. यह फिल्म दिखाती है कि एक आम आदमी जब अपने परिवार की रक्षा के लिए उतरता है तो वह कितना स्मार्ट हो सकता है. फिल्म का हर सीन आपको बांधे रखता है और आप बार-बार सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा?

कहानी (Kahaani)

विद्या बालन की यह फिल्म कोलकाता की गलियों में घूमती है. एक गर्भवती महिला जिसका नाम विद्या बागची है, वह अपने लापता पति की तलाश में भारत आती है. जैसे-जैसे वह छानबीन शुरू करती है, उसे और पुलिस को धीरे-धीरे पता चलता है कि यह मामला सिर्फ एक गुमशुदा पति का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और षडयंत्र छिपा हुआ है. फिल्म की कहानी शुरू से अंत तक आपको उलझाए रखती है और इसका अंत (क्लाइमेक्स) तो पूरी तरह से चौंका देने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

अंधाधुन (Andhadhun)

'अंधाधुन' एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है, जिसका मतलब है कि इसमें थ्रिलर के साथ-साथ थोड़ा हल्का-फुल्का मज़ाक भी है, लेकिन वह भी थोड़ा काला (डार्क). कहानी एक अंधे पियानो वादक (Akash, आयुष्मान खुराना) की है, जो अनजाने में एक खून होते हुए देख लेता है. इसके बाद उसकी ज़िन्दगी में कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं. फिल्म में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ. तब्बू की एक्टिंग ख़ास तौर पर काबिले तारीफ है. यह फिल्म सस्पेंस और कॉमेडी का एक बेहतरीन मिश्रण है.

हमराज (Humraaz)

साल 2002 में आई यह फिल्म एक क्लासिक बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर है. यह फिल्म धोखा, लालच और बदले की कहानी है. फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह एक लव ट्रायंगल (त्रिकोणीय प्रेम कहानी) से शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह एक गहरे रहस्य में बदल जाती है. फिल्म का संगीत भी बहुत हिट हुआ था, पर इसकी कहानी में ऐसे-ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको अंत तक अनुमान लगाने पर मजबूर कर देंगे.

तलाश (Talaash)

यह फिल्म एक पुलिस अधिकारी (आमिर खान) की कहानी है जो एक एक्टर की मौत के मामले की जांच कर रहा है. वह अपनी निजी जिंदगी के दुःख और इस मुश्किल केस से जूझ रहा होता है. जांच के दौरान, उसे मुंबई की अंडरवर्ल्ड (अपराध जगत) से जुड़े कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल देते हैं. यह फिल्म सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, बल्कि भावनाओं और मनोविज्ञान पर भी आधारित है, जो दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देती है.

रतसासन (Ratsasan)

यह मूल रूप से एक तमिल फिल्म है, जिसे हिन्दी और तेलुगु में भी डब किया गया है. यह भारत की सबसे डरावनी और रूह कंपाने वाली थ्रिलर फिल्मों में से एक है. कहानी एक पुलिस अधिकारी की है, जो स्कूल की लड़कियों को निशाना बनाने वाले एक साइको किलर का पता लगा रहा है. यह फिल्म उत्सुकता (Obsession), डर और मानव दिमाग की गहराई में उतरती है. फिल्म की रफ़्तार, भयानक बैकग्राउंड स्कोर और बेहतरीन क्लाइमेक्स आपको सीट से बांधे रखेगा.