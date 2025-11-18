शादी की रात ही हत्या! वो कौन सा 'झूठ' था, जिसने एक प्रेमी को बना दिया हत्यारा? ये थ्रिलर मूवी देख उड़ जाएंगे होश!

Omkara Movie: आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्म की, जिसका नाम है 'ओमकारा'. यह फिल्म जितनी शानदार है, उतनी ही कम चर्चित भी मानी जाती है. डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की बनाई इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ अली खान और विवेक ओबेरॉय जैसे बड़े सितारे हैं. इसकी कहानी मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर के क्लासिक नाटक 'ओथेलो' पर आधारित है. 'ओमकारा' एक ऐसी कहानी है, जहां प्यार और विश्वास के बीच एक छोटी-सी गलतफहमी आकर सब कुछ तबाह कर देती है. अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर जरूर देखें.

ओमी और डॉली का प्यार

फिल्म की कहानी शुरू होती है 'ओमकारा' (अजय देवगन) नाम के एक दमदार गैंगस्टर से, जो एक बड़े नेता के लिए काम करता है. ओमी बहुत ताकतवर है और उसके दो खास आदमी लंगड़ा त्यागी (सैफ अली खान) और केसु (विवेक ओबेरॉय) हैं. ओमी को डॉली मिश्रा (करीना कपूर) से गहरा प्यार हो जाता है और वह भी ओमी से बेइंतहा मोहब्बत करती है. उनका प्यार इतना सच्चा होता है कि डॉली अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर ओमी के साथ भाग जाती है और उससे शादी करने का फैसला करती है.

कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट

उनकी प्रेम कहानी एकदम सही चल रही होती है, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है. जब नेताजी को अपना अगला उम्मीदवार चुनना होता है, तो ओमी को लगता है कि यह मौका लंगड़ा को मिलेगा. लेकिन नेताजी लंगड़ा की जगह केसु को यह बड़ा पद दे देते हैं. यह बात सुनकर लंगड़ा त्यागी के दिल में जलन की आग भड़क उठती है. उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और अब वह ओमी से बदला लेने की ठान लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लंगड़ा की खतरनाक चाल और हत्या

लंगड़ा एक खतरनाक चाल चलता है. वह ओमी के कान भरने लगता है कि उसकी प्यारी डॉली का चक्कर उसके दूसरे साथी केसु के साथ चल रहा है. ओमी जो अपनी डॉली पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वह लंगड़ा की झूठी बातों में आ जाता है. शक और गुस्से में अंधा होकर, ओमी अपनी शादी की रात ही एक भयानक काम करता है, वह अपनी पत्नी डॉली की हत्या कर देता है.

एक गलतफहमी का दर्दनाक अंत

जब ओमी को सच्चाई पता चलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. उसे मालूम होता है कि लंगड़ा ने उसे जानबूझकर गुमराह किया था और डॉली पूरी तरह से बेकसूर थी. इस एक गलतफहमी के कारण, एक प्यारी सी प्रेम कहानी का इतना दर्दनाक अंत हो जाता है. यह फिल्म बताती है कि शक और जलन किसी की भी जिंदगी कैसे तबाह कर सकती है. इस 2 घंटे 35 मिनट की दमदार थ्रिलर फिल्म का असली क्लाइमेक्स जानने के लिए आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.