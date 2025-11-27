Advertisement
OTT पर देखने के लिए ये है बेस्ट थ्रिलर फिल्म, कहानी दिमाग हिला देगी! IMDb रेटिंग में भी है काफी ऊपर, देखें तुरंत

Best Thriller movie 2025: अगर आप OTT पर एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म की तलाश में हैं तो हम आपको एक जबरदस्त फिल्म के बारे में बताएंगे. यह एक ऐसी फिल्म है, जिसने अपनी कहानी से सबका दिमाग हिला दिया है और IMDb पर भी इसकी रेटिंग बहुत हाई है. इस फिल्म में पल-पल ट्विस्ट हैं और इसकी एक्टिंग शानदार है. अगर आप सस्पेंस के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए.

Nov 27, 2025
Suspense thriller movie: आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों और वेब सीरीज की भरमार है, लेकिन एक परफेक्ट थ्रिलर (Thriller) फिल्म ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं. जो दर्शक सस्पेंस, ट्विस्ट और दमदार कहानी देखना पसंद करते हैं, उनके लिए 'Por Thozhil' बेहतरीन फिल्म है. यह वह फिल्म है जिसने अपनी कहानी से न सिर्फ दर्शकों को सीट से बांधे रखा, बल्कि IMDb रेटिंग्स में भी टॉप पर अपनी जगह बनाई. यह फिल्म आपको बार-बार सोचने पर मजबूर कर देगी कि आगे क्या होने वाला है. 

IMDb रेटिंग
इस थ्रिलर फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका IMDb (इंटरनेट मूवी डेटाबेस) स्कोर है, जो कि 8 है. यह फिल्म हाई रेटिंग्स के साथ थ्रिलर कैटेगरी में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाए हुए है. किसी भी फिल्म के लिए IMDb रेटिंग दर्शकों के बीच उसकी लोकप्रियता और कहानी की गुणवत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण होती है.

कहानी में पल-पल ट्विस्ट और सस्पेंस
इस फिल्म की कहानी एक ऐसे आम आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है जो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाता है. यह एक ऐसी सिचुएशन है, जहां दर्शकों को लगता है कि उसे सब पता है, लेकिन फिल्म के हर सीन में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपको चौंका देता है. फिल्म का सस्पेंस शुरू से लेकर आखिरी मिनट तक बना रहता है.

दमदार स्टारकास्ट और एक्टिंग
फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी स्टारकास्ट की बेहतरीन एक्टिंग है. लीड एक्टर ने अपने किरदार को इस तरह से निभाया है कि दर्शक उससे तुरंत जुड़ाव महसूस करने लगते हैं. कमजोर दिखने वाले किरदार का सिस्टम से टकराना और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करना, इस फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है.

किस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है?
सबसे अच्छी बात यह है कि इस हाई-रेटेड थ्रिलर फिल्म को देखना बहुत आसान है. यह फिल्म एक सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. आप इसे घर बैठे, वीकेंड पर या किसी भी समय बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं.

देखने के बाद भी नहीं सुलझेगी गुत्थी
थ्रिलर फिल्मों की असली पहचान क्लाइमेक्स होता है. इस फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा है जो न सिर्फ आपको हैरान करेगा, बल्कि फिल्म खत्म होने के बाद भी आप इसके सीन्स को बार-बार याद करेंगे और खुद ही कहानी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे. यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अकेले या परिवार के साथ देख सकते हैं.

Lalit Kishor

Best Thriller movie 2025Por ThozhilEntertainment NewsBollywood news

