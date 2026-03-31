10 साल पहले आया पवन सिंह का वो गाना...जो था चार्टबस्टर, 765 मिलियन लोगों ने देखा काजल राघवानी का रोमांस वाला वीडियो

Chhalakata Hamro Jawaniya Ye Raja Song: पवन सिंह के वैसे तो कई गाने आए दिन सुपरहिट (Superhit Bhojpuri Songs) होते रहते हैं लेकिन कुछ गाने कई सालों तक के लिए जुबान पर चढ़ जाते हैं. लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सालों तक लोगों के जेहन से नहीं उतरते. ‘छलकता हमरो जवनिया ये राजा’ भी ऐसा ही गाना है. पवन सिंह और काजल राघवानी का यह भोजपुरी गाना आज भी फैंस को खूब पसंद आ रहा है. रिलीज हुए 10 साल हो चुके हैं. फिर भी यह गाना बार-बार सुनाया और देखा जा रहा है.

पवन सिंह का सुपरहिट गाना

यह गाना 2016 में आया था. फिल्म ‘भोजपुरिया राजा’ से लिया गया. ये आइटम ट्रैक पवन सिंह और प्रियंका सिंह की आवाज में है. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी ने इसे अपने चैनल पर रिलीज किया. गाने में काजल राघवानी पूरे देसी स्टाइल में नाचती और रोमांस करती दिखीं. पवन सिंह की दमदार आवाज और कैची बीट ने इसे तुरंत हिट बना दिया.

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आज यूट्यूब पर इस गाने के मुख्य वीडियो को 765 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लाखों लोगों ने इसे लाइक किया है और कमेंट्स भी खूब आए हैं. अब भी सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट वीडियो में यह गाना ट्रेंड करता रहता है.

काजल राघवानी का बोल्ड डांस

गाने की खास बात है इसका मजेदार म्यूजिक और आसान लिरिक्स. मदन आनंद का संगीत और आजाद सिंह के बोल लोगों को तुरंत पकड़ लेते हैं. पवन सिंह और काजल राघवानी की जोड़ी ने गाने को और आकर्षक बना दिया. चाहे कोई भी उम्र का हो, यह गाना सुनते ही नाचने का मन करता है. यही वजह है कि सालों बाद भी यह गाना ताजा लगता है.

भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का जादू अलग ही है. उनके कई गाने हिट होते हैं लेकिन कुछ जैसे यह वाला गाना सालों तक याद रहते हैं. फैंस इसे पार्टी में, शादी में या घर पर घुमाते रहते हैं. नए फैंस भी इसे डिस्कवर करके एन्जॉय करते हैं. इस गाने ने साबित कर दिया कि अच्छा म्यूजिक और परफॉर्मेंस समय के साथ और मजबूत होती जाती है.

अगर आपने यह गाना अभी तक नहीं सुना तो एक बार जरूर सुनकर देखें. पूरा देसी स्वाद है इसमें. पवन सिंह के पुराने गाने आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं जितने पहले लगते थे. भोजपुरी संगीत प्रेमी इसे बार-बार प्ले करते हैं क्योंकि यह मन को खुश रखता है. यहां देख सकते हैं पूरा गाना...