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नई बहू के 55 इंच का टीवी बना बवाल, इस फिल्म को देखकर खूब आएगा मजा; 2 घंटे तक पेट पकड़ कर हंसता रहेगा पूरा परिवार

Best Family Drama Bhojpuri Film: भोजपुरी सिनेमा में फैमिली ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों का दौर लौट आया है. आज हम आपरो गांव की सिंपल लाइफ और रिश्तों की खट्टी-मीठी नोकझोंक पर बनी एक ऐसी ही मजेदार फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको यूट्यूब पर खूब पसंद किया जा रहा है. अगर आप भी पूरे परिवार के साथ एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 24, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:35 PM IST
नई बहू के 55 इंच का टीवी बना बवाल, इस फिल्म को देखकर खूब आएगा मजा; 2 घंटे तक पेट पकड़ कर हंसता रहेगा पूरा परिवार
Image Credit: Best Family Drama Bhojpuri Film

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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