नई बहू के 55 इंच का टीवी बना बवाल, इस फिल्म को देखकर खूब आएगा मजा; 2 घंटे तक पेट पकड़ कर हंसता रहेगा पूरा परिवार

भोजपुरी सिनेमा में हाल के दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब लोगों को ऐसी फिल्में ज्यादा पसंद आ रही हैं, जिन्हें पूरे परिवार के साथ बैठकर आसानी से देखा जा सके. ऐसी ही एक खास फिल्म सामने आई है, जिसमें गांव के माहौल, घरेलू रिश्तों और आपसी हंसी-मजाक को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है. इस फिल्म का प्रमोशन भी खास तौर पर फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर किया गया था. फिल्म की लीड एक्ट्रेस की जबरदस्त फैन फॉलोइंग ने भी रिलीज से पहले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.
हम यहां जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो पिछले साल सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इसका डायरेक्शन इश्तियाक शेख बंटी ने किया था, जबकि इसकी मजेदार कहानी और डायलॉग्स अरविंद तिवारी ने लिखे हैं. फिल्म में लीड रोल आम्रपाली दुबे ने प्ले किया था. उनके अलावा सी.पी. भट्ट, जागृति गुप्ता, लाडो मधेसिया, साहिल सिद्दीकी, अमित शुक्ला, विद्या सिंह और रूपा सिंह जैसे मंझे हुए कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं. फैमिली ऑडियंस के लिए ये फिल्म बिल्कुल परफेक्ट है. इस मजेदार भोजपुरी फिल्म का नाम ‘टीवी वाली बीवी’ है.
फिल्म की कहानी एक ऐसी बहू की है, जो टीवी देखने की शौकीन होती है और दहेज में अपने लिए 55 इंच का टीवी लाती है, लेकिन ससूराल वाले उस टीवी को अपने पास रख लेते हैं, जिसके बाद घर में बवाल शुरू हो जाता है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे छोटी-छोटी बातें गलतफहमी का रूप ले लेती हैं. फिर इन्हीं बातों से बड़े ही मजेदार सीन बनते हैं. अपनों के बीच की ये मीठी नोकझोंक ही इस कहानी की असली जान है. इसे देखते वक्त लोगों को लगता है जैसे ये उनके अपने ही घर की कहानी हो. ये फिल्म पारिवारिक माहौल और कॉमेडी से भरपूर है.
रिलीज होने के बाद इसको लोगों का मिला-जुला और अच्छा रिस्पॉन्स मिला. खासतौर पर आम्रपाली दुबे के फैंस ने इस फैमिसी फिल्म को खूब पसंद किया. हालांकि, इसे लेकर बहुत बड़े लेवल पर रिव्यूज नहीं आए, लेकिन घर पर बैठकर फिल्में देखने वाली ऑडियंस के बीच इसने अपनी जगह बनाई. सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर इसे लाखों व्यूज मिले, जिससे ये साफ होता है कि लोगों ने इस तरह के हल्के-फुल्के कंटेंट को काफी पसंद किया है. कुल मिलाकर, ये एक ऐसी फिल्म है, जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते-मुस्कुराते हुए देख सकता है.
अगर फिल्म के बजट और कमाई की बात करें, तो इसके कोई आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने इस फिल्म को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया था. जहां इसे लोगों का खूब प्यार मिला और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला. ऑनलाइन रेटिंग प्लेटफॉर्म IMDb पर इस फिल्म की प्रोफाइल तो बनी हुई है, लेकिन अभी रेटिंग मौजूद नहीं है. अगर आप घर बैठे किसी फैमिली ड्रामा फिल्म का मजा लेना चाहते हैं तो इसे B4U भोजपुरी और उससे जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.