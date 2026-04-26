'धुरंधर' के सुपरहिट गाने का भोजपुरी वर्जन वायरल, वीडियो ने सोशल मीडिया पर उड़ाया गर्दा, सुनकर दीवाने हुए लोग

Superhit Song Gehra Hua Bhojpuri Version: साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गाने को लोगों ने काफी पसंद किया था. फिल्म का गाना 'गहरा' हुआ तो आपको याद ही होगा. अब इसका भोजपुरी वर्जन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. अगर आपने अब तक नहीं सुना है, तो यहां आप उसे आराम से सुन सकते हैं.
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Superhit Song Gehra Hua Bhojpuri Version: साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गानों ने यूट्यूब चार्ट्स में धमाल मचा दिया था. फिल्म के गानों को लोगों ने काफी पसंद किया था. अब इसके गाने का भोजपुरी वर्जन भी बन चुका है, जो गर्दा उड़ा रहा है. मृत्युंजय रॉय नाम के म्यूजिक क्रिएटर और सिंगर ने इस गाने को गाया है. उन्होंने इसे अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है. लोग जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं. मृत्युंजय ने कई बॉलीवुड गानों के भोजपुरी वर्जन बनाए हैं. लोग उनके कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसे ही आर्टिस्ट की जरूरत है.
मृत्युंजय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कहते हैं कि कैसा होता अगर फिल्म ‘धुरंधर’ का यह गाना भोजपुरी में होता. इसके बाद वह गाते हैं— तोहरा पिरितिया में जरे के बा, बेइंतेहा प्यार करे के बा, साथ जिए साथ मरे के बा, अंखियन में बा जादू, बा कातिल अदा. बांधल सनेहिया के डोरी से हो, ताकेलु जब चोरी-चोरी से हो, गुजरेलु जब हमरा ओरी से हो, लागे दिल के संगतिया तू ही तू हउ. तू अगर कहब त बताइ दीहीं, तू अगर कहब ए जताइ दीहीं, तू अगर कहब हो जइब तोहार, बेचैन बा ए मनवा, तू ही आराम दा. नादान बा, ना बूझे बतिया, तू ही काम दा, तू ही नाम दा, गहराइल एहसास दिल में समाइल.
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. अब तक इस पर 4 हजार से ज्यादा कमेंट्स हैं और लोगों ने खूब तारीफ की है. एक फॉलोअर ने वीडियो पर लिखा, 'ऐसे ही गायक की भोजपुरी इंडस्ट्री में जरूरत है, बहुत सारा शुभकामनाएं बा भविष्य में.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं तो आपकी फैन हो गई भइया.' तीसरे ने लिखा, 'बड़ा बढ़िया लागल भइया, का बताई हम त निशब्द हईं.' इसी तरह फैंस जमकर वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं और गाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि मृत्युंजय ने इंस्टाग्राम पर कई सारे गानों को भोजपुरी वर्जन में गाया है. उन्होंने सैयारा, हौले-हौले हो जाएगा प्यार, बॉर्डर 2, चुरा के दिल मेरा, दिल तो पागल है जैसे कई गानों को गाया है और उनके वीडियो शेयर किए हैं. मृत्युंजय का यूट्यूब चैनल भी है, जहां वह अपने भोजपुरी गानों को शेयर करते हैं.
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