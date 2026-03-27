3 मिनट 8 सेकेंड के इस भोजपुरी गाने ने मचाया तहलका, रिलीज होते ही मिले 1.5 मिलियन व्यूज, आकांक्षा पुरी और कल्लू की केमिस्ट्री पर अटका फैंस का दिल

Akanksha Puri New Song: भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी का नया गाना 'कमर पे तोरा हाथ बा' रिलीज होते ही तहलका मचा रहा है. इस गाने में अरविंद कल्लू के साथ आकांक्षा की जोड़ी देखने को मिली है. अब तक गाने को 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.
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Akanksha Puri New Song: भोजपुरी एक्टर अरविंद अकेला कल्लू और आकांक्षा पुरी का हाल ही में नया तड़कता-भड़कता गाना रिलीज हुआ है, जिसे सुनने के बाद लोग उसके दीवाने हो गए हैं. इस गाने के बोल 'कमर पे तोरा हाथ बा' हैं, जिसे रिलीज होते ही करीब 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यूट्यूब पर लोग लगातार इस गाने को सुन रहे हैं.
एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी और अरविंद ने गाने का टीजर सोशल मीडिया पर बीते दिन 26 मार्च को शेयर किया था, जिसे देखने के बाद से फैंस को गाने का बेसब्री से इंतजार था. इस गाने में आकांक्षा पुरी के साथ अरविंद की जोड़ी नजर आ रही है और गाने को आवाज अरविंद अकेला कल्लू ने दी है. आकांक्षा की आवाज शिवानी सिंह बनी हैं. गाने के तड़कते-भड़कते बोल सुनने के बाद फैंस इसके दीवाने हो गए हैं.
इस वीडियो में आकांक्षा का लुक दर्शकों को काफी किलर और ग्लैमरस लग रहा है. दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस का दिल आ गया है, जिसके चलते हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है. गाने में आकांक्षा पुरी अरविंद के सामने कहती हैं कि उन्हें यहां डांस करने में डर लग रहा है, क्योंकि वहां मौजूद लोग उनके फिगर को देखकर पगला गए हैं. जिसके बाद अरविंद आकांक्षा से कहते हैं कि डरने की क्या बात है, क्योंकि तुम्हारी कमर पर तो मेरा हाथ है. वहीं गाने में दोनों के एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी पसंद आ रही है.
बता दें कि भोजपुरी गाने 'कमर पे तोरा हाथ बा' के लिरिक्स अवधेश प्रेमा यादव ने लिखे हैं और संगीत प्रियांशु सिंह ने दिया है. इसके प्रोजेक्ट मैनेजर सोनू श्रीवास्तव हैं. वीडियो को बिभांशु तिवारी ने डायरेक्ट किया है और संगीत लेबल टी-सीरीज का है. इस गाने पर लोगों का जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है. कुछ यूजर्स को अरविंद और आकांक्षा पुरी की जोड़ी कमाल की लग रही है, तो कुछ का कहना है कि थोड़ा ढंग के गाने लिखा करो.
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