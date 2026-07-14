'पावर स्टार' संग होगा TV की इस एक्ट्रेस का सॉलिड बॉलीवुड डेब्यू, 34 साल की उम्र में मिला बड़ा ब्रेक; बनेंगी पवन सिंह की हीरोइन

34 साल की उम्र में मिला ये मौका उनके करियर के लिए काफी अहम माना जा रहा है. शिव्या ने हाल ही में अपने डेब्यू और पवन सिंह के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर बातचीत की. उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके साथ पवन सिंह लीड रोल में हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. एक्ट्रेस ने कहा कि इस रोल के लिए कई बड़ी एक्ट्रेस दावेदार थीं, इसलिए उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा. जब उन्हें ये मौका मिला तो ये उनके लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था.