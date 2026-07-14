'पावर स्टार' संग होगा TV की इस एक्ट्रेस का सॉलिड बॉलीवुड डेब्यू, 34 साल की उम्र में मिला बड़ा ब्रेक; बनेंगी पवन सिंह की हीरोइन

भोजपुरी सिनेमा के ‘पावर स्टार’ पवन सिंह का स्टारडम सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक ही नहीं है, बल्कि देशभर में उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनके साथ काम करने का सपना कई एक्ट्रेसेस देखती हैं. अब ये मौका टीवी की फेमस एक्ट्रेस शिव्या पठानिया को मिला है. शिव्या जल्द ही पवन सिंह के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं. इस बड़े मौके को लेकर एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड हैं और अपनी खुशी फैंस के साथ भी शेयर कर चुकी हैं. शिव्या पठानिया टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं.
एक्ट्रेस को खासतौर पर धार्मिक किरदार निभाने के लिए जाना जाता है. उन्होंने ‘राधा कृष्ण’ शो में राधा, ‘राम सिया के लव कुश’ में सीता और ‘लक्ष्मी नारायण’ में मां लक्ष्मी का किरदार निभाकर लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. अब छोटे पर्दे के बाद शिव्या बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं.
34 साल की उम्र में मिला ये मौका उनके करियर के लिए काफी अहम माना जा रहा है. शिव्या ने हाल ही में अपने डेब्यू और पवन सिंह के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर बातचीत की. उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके साथ पवन सिंह लीड रोल में हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. एक्ट्रेस ने कहा कि इस रोल के लिए कई बड़ी एक्ट्रेस दावेदार थीं, इसलिए उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा. जब उन्हें ये मौका मिला तो ये उनके लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था.
शिव्या ने बताया कि शूटिंग के पहले दिन वो थोड़ी घबराई हुई थीं, क्योंकि ये उनकी नई जर्नी थी, लेकिन पवन सिंह ने उन्हें काफी कॉम्फटेबल फील कराया. उन्होंने शिव्या से आराम से बातचीत की, उनका हाल-चाल पूछा और फिल्म का हिस्सा बनने के लिए उन्हें बधाई भी दी. एक्ट्रेस के मुताबिक, पवन सिंह ने शुरुआत से ही ऐसा माहौल बनाया कि उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि वो इंडस्ट्री में नई हैं.
पवन सिंह से जुड़े विवादों पर शिव्या ने कहा कि हर इंसान को लेकर लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने पर्सनली मुझे वो काफी अच्छे इंसान और प्रोफेशनल लगे. शिव्या के मुताबिक, पवन सिंह सेट पर डायरेक्टर, कलाकारों और पूरी टीम का सम्मान करते हैं. उन्होंने कभी भी अपने स्टारडम का एहसास नहीं होने दिया और सभी के साथ जमीन से जुड़े इंसान की तरह व्यवहार किया.
शिव्या ने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने पवन सिंह की पॉपुलैरिटी को करीब से देखा. उन्होंने कहा कि जहां भी पवन सिंह जाते हैं, वहां फैंस की भीड़ उमड़ पड़ती है. लोगों का प्यार और एक्साइटमेंट देखकर उन्हें समझ आया कि आखिर उन्हें ‘पावर स्टार’ क्यों कहा जाता है.
शिव्या खुद भी टीवी पर संस्कारी और धार्मिक किरदारों के लिए फेमस हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ इमेज काफी ग्लैमरस है. वो अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी सीता का किरदार निभा चुकी हैं. अब सभी की नजरें इस नई जोड़ी पर हैं और देखना होगा कि पवन सिंह और शिव्या पठानिया की जोड़ी को लोगों से कितना प्यार मिलता है.