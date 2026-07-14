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'पावर स्टार' संग होगा TV की इस एक्ट्रेस का सॉलिड बॉलीवुड डेब्यू, 34 साल की उम्र में मिला बड़ा ब्रेक; बनेंगी पवन सिंह की हीरोइन

भोजपुरी सिनेमा में 'पावर स्टार' पवन सिंह का जलवा दूर-दूर तक कायम है. उनके साथ काम करने के लिए हजारों हसीनाएं दिल से ख्वाहिश रखती हैं. लेकिन इस बार टीवी की इस फेमस एक्ट्रेस को ये मौका मिला है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 14, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:55 PM IST
'पावर स्टार' संग होगा TV की इस एक्ट्रेस का सॉलिड बॉलीवुड डेब्यू, 34 साल की उम्र में मिला बड़ा ब्रेक; बनेंगी पवन सिंह की हीरोइन

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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