Advertisement
trendingNow13159513
Hindi NewsभोजपुरीPawan Singh New Song: पावरस्टार पवन सिंह का नया धमाका, एक्ट्रेस शिवानी संग रोमांस करते नजर आएंगे भोजपुरी सुपरस्टार, ‘शहरिया’ जल्द होगा रिलीज

Pawan Singh New Song: पावरस्टार पवन सिंह का नया धमाका, एक्ट्रेस शिवानी संग रोमांस करते नजर आएंगे भोजपुरी सुपरस्टार, ‘शहरिया’ जल्द होगा रिलीज

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह, जिन्हें 'पावर स्टार' कहा जाता है, इन दिनों साउथ सिनेमा में अपनी सिंगिंग डेब्यू के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच, अभिनेता अपने भोजपुरी फैंस को एक और धमाकेदार म्यूजिक एल्बम 'शहरिया' का तोहफा देने जा रहे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pawan Singh New Song: पावरस्टार पवन सिंह का नया धमाका, एक्ट्रेस शिवानी संग रोमांस करते नजर आएंगे भोजपुरी सुपरस्टार, ‘शहरिया’ जल्द होगा रिलीज

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह, जिन्हें 'पावर स्टार' कहा जाता है, इन दिनों साउथ सिनेमा में अपनी सिंगिंग डेब्यू के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच, अभिनेता अपने भोजपुरी फैंस को एक और धमाकेदार म्यूजिक एल्बम 'शहरिया' का तोहफा देने जा रहे हैं. पवन सिंह ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' से एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी. इसी के साथ अभिनेता ने एल्बम का पोस्टर भी जारी किया. पोस्टर में पवन सिंह के साथ शिवानी सिंह नजर आ रही हैं.

पवन सिंह ने शेयर किया पोस्ट

'शहरिया' के पोस्टर में दोनों ही कलाकारों का लुक काफी शानदार नजर आ रहा है. म्यूजिक वीडियो जल्द ही 'एस मनोरंजन' नामक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा, जिसका फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. म्यूजिक एल्बम 'शहरिया' में लोगों को पवन सिंह की दमदार गायकी के साथ-साथ शिवानी सिंह के साथ उनकी शानदार जोड़ी देखने को मिलेगी.

भोजपुरी एल्बम ‘शहरिया’ जल्द होगा रिलीज

बता दें, इन दिनों पवन सिंह ने एक्टर अदिवि शेष की आगामी बहुभाषी फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' से साउथ (तेलुगु) सिनेमा में धमाकेदार सिंगिंग डेब्यू किया है. उन्होंने इस फिल्म में 'टच बडी' गाने को अपनी दमदार आवाज दी है, जो कि हिंदी और तेलुगु दोनों ही भाषाओं में 28 मार्च को रिलीज हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'टच बडी' गाने में पवन सिंह के साथ जोनिता गांधी ने भी अपनी शानदार आवाज दी है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. गाने की लोकप्रियता के साथ ही भोजपुरी के सुपरस्टार की पहुंच अब बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ सिनेमा में भी मजबूत हो रही है.

शेनिल देव द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक एक्शन-ड्रामा फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मूवी में अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं को निभाते नजर आएंगे. फिल्म की कहानी एक गुस्से से भरे कैदी के ईर्द-गिर्द है, जो धोखा का बदला लेने के लिए निकलता है.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

‍ Pawan Singh

Trending news

Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
assam election 2026
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
Israel Iran tension
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
amit shah
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
Fertilizers stock
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
Iran war
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान
Punjab School
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान
'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
Omar Abdullah
'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
amit shah
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
amit shah
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला