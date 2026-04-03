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Hindi Newsभोजपुरीफेम पाने के लिए घटिया हरकत, रजत दलाल पर भड़कीं मोनालिसा; परवरिश पर सवाल

'फेम पाने के लिए घटिया हरकत', रजत दलाल पर भड़कीं मोनालिसा; परवरिश पर सवाल

रियलिटी शो 'द 50' के खत्म होने के बाद भी एक्ट्रेस मोनालिसा और रजत दलाल के बीच का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. मोनालिसा ने एक वीडियो जारी करके बिना नाम लिए रजत पर तीखा हमला बोला.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:58 PM IST
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'फेम पाने के लिए घटिया हरकत', रजत दलाल पर भड़कीं मोनालिसा; परवरिश पर सवाल

रियलिटी शो द 50 खत्म हो गया है लेकिन इस शो से शुरू हुए विवाद शांत नहीं हो रहे हैं. इन दिनों रजत अपनी शादी के साथ मोनालिसा के साथ हुए विवाद पर भी खुलकर बात कर रहे हैं, हालांकि अब बिना नाम लिए मोनालिसा ने रजत दलाल पर पलटवार किया है और अपने करियर की अचीवमेंट के बारे में बात की.  एक्ट्रेस मोनालिसा का कहना है कि कुछ लोग रियलिटी शो से बाहर आने के बाद भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं.

रजत दलाल पर भड़कीं मोनालिसा 

मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया,जिसमें वो बिना नाम लिए रजत दलाल पर निशाना साध रही हैं. रजत दलाल ने हाल ही में कहा था कि उन्हें मोनालिसा की कही किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता है. अब अभिनेत्री ने वीडियो जारी कर कहा, कुछ लोग रियलिटी शो से बाहर आने के बाद भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी असली जिंदगी भी फेक है. जब ऐसी हरकत करेंगे, तभी तो दिखेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "किसी को मेरे गुस्से से क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि शो के अंदर हमने उनकी तरह गाली नहीं दी. अब शो के बाहर भी वो कुछ भी बोल रहे हैं और उनके पेड पीआर करने वाले लोगों की कोई सीमा नहीं है. हमें एक से बढ़कर एक घटिया बातें सुनने को मिल रही हैं. मेरी मां और परिवार को लेकर गलत बातें की जा रही हैं. अगर मेरी वजह से किसी और के साथ ऐसा होता तो मैं खुद उस मामले को रोकती, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है. यहां लोग फैन पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं."

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उठाए रजत दलाल की परवरिश पर सवाल

अभिनेत्री ने बहुत बड़ा वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने रजत दलाल और उनके फैंस को करारा जवाब दिया है. उन्होंने यह भी साफ किया है कि उन्हें फेम की जरूरत नहीं है क्योंकि वे वर्षों से इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं. मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, "कुछ बातें बोलना जरूरी था. द-50, 100 से ऊपर भोजपुरी फिल्में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ फिल्में, बिग बॉस-10, नच बलिए 8, नजर सबसे लोकप्रिय सुपरनैचुरल शो और भी बहुत कुछ, जिसे मैं भी भूल रही हूं. लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. इसके बाद भी मुझे आपके जरूरी फेम नहीं चाहिए भाई."

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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