दीपिका चिखलिया ने लॉन्च की भोजपुरी वेब सीरीज 'महाश्मशान', श्मशान घाट के संघर्षों पर है कहानी; जल्द शुरू होगी शूटिंग

मुंबई में एक अलग और गंभीर मुद्दे पर आधारित वेब सीरीज ‘महाश्मशान’ का मुहूर्त किया गया है, इस दौरान टीवी के मशहूर शो रामानंद सागर के रामायण की 'सीता' यानी दीपिका चिखलिया मौजूद रहीं. उन्हीं के हाथों मुहूर्त हुआ. इस मौके पर उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिर्फ इसका शीर्षक ही दर्शकों के भीतर जिज्ञासा और उम्मीद जगाता है. उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में लगातार बेहतरीन कंटेंट प्रस्तुत कर रहे ‘स्टेज’ (Stage) ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी सराहना की.

श्मशान घाट के संघर्षों पर है कहानी

लेखक और निर्माता धीरज मिश्रा ने बताया कि यह कहानी श्मशान घाट और वहां काम करने वाले लोगों की जिंदगी, संघर्ष और उनके भीतर चल रही भावनात्मक उथल-पुथल पर गहराई से आधारित है. 15 एपिसोड की यह वेब सीरीज स्टेज (Stage) ओरिजिनल के लिए बनाई जा रही है, जिसका प्रसारण जून के अंतिम सप्ताह से होने की संभावना है.

जल्द शुरू होगी शूटिंग

लेखक निर्माता धीरज मिश्रा कहते हैं, 'हम दीपिका चिखलिया के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी सीरीज का मुहर्त किया. ये हमारे लिए एक अहम मौका है और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को यह सीरीज पसंद आएगी.' वहीं, निर्मात्री इशिका मिश्रा ने कहा, 'हमने इस सीरीज के लिए बहुत मेहनत की है और हमें विश्वास है कि यह दर्शकों को आकर्षित करेगी.' निर्देशक राजा रणदीप गिरी कहते हैं, 'हम मई लास्ट से शूटिंग मुंबई में शुरू करेंगे फिलहाल शुटिंग की तैयारी जोरो से चल रही हैं' बता दें कि 'महाश्मशान' में कुणाल सिंह राजपूत, गोलू तिवारी, प्रशांत राय, परी सिंह, गौरव उपाध्याय, शिवम सिंह विवेक त्रिपाठी और जीसान खान जैसे कलाकार नजर आएंगे.