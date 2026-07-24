भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, वायरल हुआ वीडियो; कहा-कौन है ये बेवकूफ आदमी

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर भड़क गई हैं. साथ ही एक्ट्रेस उन्हें पहचान भी नहीं सकीं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है,जिसकी वजह से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.
ये मामला एक रेड कार्पेट इवेंट का है. इवेंट में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी पहुंचे थे. इस दौरान कैमरों के सामने फोटो खिंचवाने के लिए खेसारी लाल यादव खड़े हो रहे थे. तभी वहां कहीं से एक आवारा कुत्ता रेड कार्पेट पर आ गया. तब वहां के मौजूद स्टाफ ने कुत्ते को बेरहमी से घसीटकर बाहर किया.
ये सब खेसारी लाल यादव के सामने हुआ. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि फोटो खिंचवाने का इंतजार करते नजर आते हैं. इस दौरान का वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. साथ ही उन्होंने लिखा, 'क्या सही किया ये? ये लोग कैसे हैं? और यह कौन व्यक्ति है जो खड़ा होकर पोज दे रहा है, घिनौना.'
इतना ही नहीं, मलाइका ने वीडियो के कॉमेंट में भी अपना रिएक्शन दिया. एक कमेंट किया, 'यह बेवकूफ कौन है??? क्या उसके लिए पोज देना इतना जरूरी है?' अभी तक इस मामले में खेसारी लाल यादव की ओर से कोई बयान नहीं आया है.
बता दें कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' में नजर आए थे. इस दौरान उनके साथ अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), प्रियंका चाहर चौधरी और राहुल चौधरी भी नजर आए. ये शो मोबाइल दर्शकों के लिए बनाया गया है. इसमें फिटनेस, ताकत और कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है.