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अक्षरा सिंह का बॉलीवुड डेब्यू बना यादगार, अक्षय कुमार संग डांस कर मचाया तहलका; बोलीं– ‘5 बार वॉशरूम गईं’

Akshara Singh Bollywood Debut: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में एक्टर के साथ ‘घिस घिस घिस’ गाने पर डांस किया है. इस गाने को करते हुए अक्षय कुमार के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसे लेकर एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना अनुभव शेयर किया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 12, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:02 PM IST
अक्षरा सिंह का बॉलीवुड डेब्यू बना यादगार, अक्षय कुमार संग डांस कर मचाया तहलका; बोलीं– ‘5 बार वॉशरूम गईं’

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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