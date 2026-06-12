Akshara Singh Bollywood Debut: अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म का ट्रेलर 11 जून को रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों का मिला-जुला रिएक्शन मिला है. कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया तो कुछ ने इसे देखने के बाद निराशा जताई. वहीं ट्रेलर लॉन्च इवेंट के खास मौके पर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट एक साथ नजर आई थी.
अक्षय कुमार के अलावा राजपाल यादव, दिशा पटानी, रवीना टंडन, आफताब शिवदासानी और अक्षरा सिंह समेत कई सितारे दिखाई दिए थे. इस फिल्म में अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार के साथ ‘घिस घिस घिस’ गाने पर डांस किया है, जो लोगों को काफी पसंद आया है. अक्षय-अक्षरा का यह गाना यूट्यूब पर भी काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है. इस बीच अब एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार संग काम करने का अनुभव शेयर किया.
दरअसल, अक्षरा सिंह पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर आ रही हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ ‘घिस घिस घिस’ गाने के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया है. ऐसे में अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार संग डांस सीक्वेंस पर बात करते हुए कहा, ‘5 बार वॉशरूम गई. क्योंकि मेरे लिए यह सपना ही था. मुझे लगता है कि जब मैं छोटी थी, तो सर को हमेशा से देखती आई हूं. बिहार के हर एक बच्चे की रग-रग में उनका नाम “खिलाड़ी तू अनाड़ी” बसा हुआ है. इसलिए मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था.’
बता दें कि ‘घिस घिस घिस’ गाने में अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार का डांस लोगों को काफी पसंद आया है. दोनों के डांस सीक्वेंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 24 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.
फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर बात करें तो फिल्म सिनेमाघरों में 26 जून को रिलीज होगी. फिल्म में 90 के दशक के तमाम सितारे नजर आने वाले हैं, जिनमें सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, लारा दत्ता जैसे सितारे शामिल हैं. मल्टी-स्टारर इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ कितना धमाल मचाती है.