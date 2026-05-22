भोजपुरी शो से मचेगा बवाल, निरहुआ और आम्रपाली की पर्सनल लाइफ के किस्से से रूबरू होंगे लोग

भोजपुरी सिनेमा लवर्स के लिए बड़ी खबर है. जल्द ही लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स की लाइफ को करीब से देख सकते हैं. दरअसल भोजपुरी सिनेमा के स्टार्स Bhojpuri Bawaal शो में नजर आएंगे.
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भोजपुरी सिनेमा स्टार्स जल्द ही Bhojpuri Bawaal शो में नजर आएंगे. इस शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स की लाइफ को आम लोगों बेहद करीब से देख सकते हैं. इस को शो डिजिटल प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी ने मिलकर बनाया है. शो की एक झलक भी सामने आई है.
रिपोर्ट्स के अनुसार इस भोजपुरी शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी समेत कई बड़े स्टार नजर आएंगे. इस शो में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अनसुने किस्सों को सबके सामने लाया जाएगा. जिसके बारे में लोग आज भी अनजान है.
ये शो दूसरे रियलिटी शोज से काफी अलग हो सकता है. क्योंकि यह फॉलो रियलिटी फॉर्मेट पर बनाया गया है. जिसका मतलब है कि इस शो में कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा, पहले से तय की गई लड़ाइयां या फिर एलिमिनेशन देखने का मौका नहीं मिलेगा. लोग सीधे स्टार्स की रियल लाइफ को देखेंगे.
Bhojpuri Bawaal शो में भोजुपरी सिनेमा के सुपरस्टार्स की रियल लाइफ और फैंस के बीच उनके क्रेज को दिखाया जाएगा. दूसरी तरफ पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई भी सामने आएगी. शो में स्टार्स के बीच कॉम्पिटिशन, उनके पुराने विवाद, लड़ाई, काम दबाव और नए विवाद देखने को मिल सकते हैं.
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फर्स्ट लुक शेयर किया है. इस पोस्ट में बताया है कि जब बात भोजपुरी दिल और ठाठ की है तो Bhojpuri Bawaal तो बनाना तयर है. रिपोर्ट्स के अनुसार ये शो पहले जियो हॉटस्टार पर डिजिटिल स्ट्रीम किया जाएगा. तुरंत बाद कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होगा. अभी शो के तारीख की घोषण नहीं हुई है.
Jab baat ho Bhojpuri heart aur thaath ki toh Bawaal guaranteed hai #BhojpuriBawaal coming soon on @JioHotstar aur #ColorsTv#DineshLalYadav #Nirahua #AamrapaliDubey pic.twitter.com/if3YfCii9D
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) May 21, 2026
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