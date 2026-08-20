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अक्षरा के सपोर्ट में पवन सिंह से भिड़ गई थीं आम्रपाली दुबे, शादी के दिन मचा था जमकर बवाल

भोजपुरी बवाल शो में स्टार्स के कई राज सामने आ रहे हैं. लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में आम्रपाली दुबे ने बताया है कि उन्होंने अक्षरा के लिए पवन सिंह से उनकी शादी के दिन लड़ाई की थी.

Written ByShilpa
Published: Aug 20, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:25 PM IST
अक्षरा के सपोर्ट में पवन सिंह से भिड़ गई थीं आम्रपाली दुबे, शादी के दिन मचा था जमकर बवाल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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