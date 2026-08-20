अक्षरा के सपोर्ट में पवन सिंह से भिड़ गई थीं आम्रपाली दुबे, शादी के दिन मचा था जमकर बवाल

भोजपुरी बवाल शो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. शो में भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज स्टार्स आम्रपाली दुबे, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव और काजल राघवानी नजर आ रहे हैं. इस शो में स्टार खुलकर पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर शो कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देख लोगों को हैरानी हो रही है. लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में आम्रपाली दुबे अक्षरा सिंह और पवन सिंह पर खुलकर बात करती हैं. लेटेस्ट एपिसोड में शुभांकर आम्रपाली से अक्षरा सिंह को लेकर पर्सनल सवाल करते हैं. इस दौरान पवन सिंह का भी जिक्र होता है.
भोजपुरी बवाल शो में शुभांकर आम्रपाली दुब से बोलते हैं कि आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री की महिलाओं के हक की बात नहीं करती हैं आप दूसरे एक्ट्रेस का स्टैंड नहीं लेती है. आपके ऊपर ये आरोप अक्षरा सिंह को लेकर लगता है. कई लोगों का कहना है कि अक्षरा को बहन माना लेकिन जब उनका बुरा समय था तो आपने उनका साथ नहीं दिया. अक्षरा ने कई इंटरव्यू में बोला कि इंडस्ट्री से उनका किसी ने साथ नहीं दिया.
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— JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 20, 2026
आम्रपाली ने बोला कि किसी ने साथ नहीं दिया क्या होता है. मैंने उस टाइम पर साथ दिया था जब इंडस्ट्री में इस तरह की बात होती है कि अगर आप अक्षरा के साथ दिखेंगी, तो हो सकता है कि पवन सिंह आपके साथ काम ना करें. आम्रपाली बोलती है कि मैंने उस समय ये तय किया कि मुझे उनका साथ देना है.
आम्रपाली ने बोला कि मुझे लोगो ने बोला कि पवन सिहं ऑफेंस हो जाएंगे, तो मैंने बोला कि भाड़ में जाए जो होगा वो देखा जाएगा. इसके बाद अक्षरा ने बाहर बोला कि किसी ने उनका साथ नहीं दियाय मैंने उनको छोटी बहन बोला, मैंने ऊपर-ऊपर से नहीं बोला. मैं मानती हूं तब ही बोला. उसने मेरे बारे में बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा. आम्रपाली बोलती है कि उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ हुई. वह अपनी लाइफ में इस बात को भूल भी नहीं पाएंगी.
आम्रपाली ने बताया है कि उन्होंने पवन सिंह की दूसरी शादी के दौरान उनसे लड़ाई की थी. जयमाल और फेरे के बीच के समय में फोन पर वह अक्षरा के लिए पवन सिहं से झगड़ा कर रही थी. पवन सिंह ने उनको बोला कि मां से बढ़कर कोई नहीं है. ये शादी वह अपनी मां के लिए कर रहे हैं. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. मैं फोन पर उनपर चिल्ला रही थी. क्या बिना लॉयलटी कोई किसी के लिए ऐसा करेगा.