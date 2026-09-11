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पवन सिंह पर कोर्ट ने क्यों लगाया जुर्माना? तलाक और 10 करोड़ रुपये के मेंटेनेंस विवाद की पूरी कहानी

Pawan Singh Divorce Case: बलिया फैमिली कोर्ट ने पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे तलाक और मेंटेनेंस विवाद की सुनवाई में गैरहाजिर रहने पर भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जानिए क्या है पूरा मामला-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 11, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:28 PM IST
पवन सिंह पर कोर्ट ने क्यों लगाया जुर्माना? तलाक और 10 करोड़ रुपये के मेंटेनेंस विवाद की पूरी कहानी

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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