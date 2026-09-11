पवन सिंह पर कोर्ट ने क्यों लगाया जुर्माना? तलाक और 10 करोड़ रुपये के मेंटेनेंस विवाद की पूरी कहानी

Pawan Singh Divorce Case: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह को बलिया फैमिली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे तलाक और गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
इस सुनवाई में पवन सिंह का बयान दर्ज किया जाना था, लेकिन वह अदालत नहीं पहुंचे. उनके वकील हरिवंश सिंह ने अदालत को बताया कि पटना में आई बाढ़ की स्थिति के चलते पवन सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके. हालांकि सुनवाई टालने की अर्जी दी गई थी, लेकिन बार-बार गैरहाजिर रहने की वजह से अदालत ने जुर्माना लगाया. वहीं दूसरी ओर, ज्योति सिंह अपने वकील के साथ कोर्ट में मौजूद रहीं. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर तय की है.
तलाक की कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ ज्योति सिंह ने आर्थिक सहायता की भी मांग की है. कोर्ट में दाखिल विवरण के मुताबिक, ज्योति सिंह ने 10 करोड़ रुपये का मेंटेनेंस (गुजारा-भत्ता), हर महीने 5 लाख रुपये और एक घर देने की मांग की है. हालांकि, मेंटेनेंस की अंतिम राशि का फैसला अदालत दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करेगी.
पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 6 मार्च 2018 को बलिया में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के साथ-साथ दो बार जबरन अबॉर्शन कराने के आरोप लगाए थे, जिन्हें पवन सिंह ने खारिज कर दिया था. इसके बाद अप्रैल 2022 में ज्योति सिंह ने तलाक की अर्जी दाखिल की, जिसके बाद पवन सिंह ने भी आरा फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की.
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब ज्योति सिंह उनके लिए चुनाव प्रचार करती नजर आई थीं. उस समय दोनों के बीच सुलह की अटकलें लगाई जाने लगी थीं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद दोनों फिर से अलग हो गए. बता दें कि इससे पहले साल 2014 में पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी, जिन्होंने 2015 में आत्महत्या कर ली थी. फिलहाल यह पूरा विवाद कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है.