'कौन हो आप?' चाय को लेकर एल्विश यादव-निरहुआ में हुई तकरार, 'भोजपुरी बवाल' के सेट पर मचा घमासान!

Bhojpuri Bawaal Viral Video: रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में दर्शकों को एक बार फिर से भरपूर ड्रामा और मनोरंजन मिलने वाला है. शो का एक नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है. इस शो में अब एक ऐसे सेलेब्रिटी की एंट्री होने वाली है, जिनका भोजपुरी सिनेमा से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं रहा है. हम बात कर रहे हैं मशहूर यूट्यूबर और सिंगर एल्विश यादव की, जिनकी एंट्री से शो का माहौल काफी गर्मा गया है.
प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जब सेट पर बैठे होते हैं, तभी अचानक वहां एल्विश यादव की एंट्री होती है. एल्विश सीधे आकर निरहुआ के सामने सोफे पर बैठ जाते हैं, जिससे दोनों के बीच ईगो क्लैश (अहम का टकराव) की शुरुआत हो जाती है. इसी बीच एक स्पॉटबॉय निरहुआ के लिए चाय लेकर आता है. निरहुआ जैसे ही चाय मेज पर रखने को कहते हैं, एल्विश कड़े शब्दों में टोकते हुए कहते हैं, 'मैंने मंगाई थी, मेरी है.'
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JioHotstar Reality (HotstarReality) August 30, 2026
चाय के एक कप को लेकर शुरू हुई यह खींचतान धीरे-धीरे काफी बढ़ जाती है. निरहुआ अपनी बुलंद आवाज में एल्विश को टोकते हैं और पूछते हैं, 'हैलो! कौन हो भाई आप? मैंने चाय मंगवाई थी, मेरी है.' इसके जवाब में एल्विश कहते हैं कि आप मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, जिस पर निरहुआ भी यही बात दोहराते हैं. जब एल्विश अपने कई रियलिटी शो जीतने का दावा करते हैं, तो निरहुआ उन्हें याद दिलाते हैं कि क्या उन्हें आइडिया भी है कि असल में रियलिटी शो का स्टार कौन है.
इस नए प्रोमो वीडियो को सोशल मीडिया पर दर्शकों का काफी शानदार और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. माना जा रहा है कि एल्विश यादव के आने से 'भोजपुरी बवाल' की टीआरपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. अभी तक इस शो से केवल भोजपुरी ऑडियंस ही जुड़ी हुई थी, लेकिन अब एल्विश की वजह से यूट्यूब की एक बहुत बड़ी ऑडियंस भी इस शो की तरफ शिफ्ट हो सकती है. अब देखना यह होगा कि आगे चलकर इस खींचतान में कोई दोस्ती का मोड़ आता है या नहीं.