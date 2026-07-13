काजल राघवानी का आम्रपाली दुबे पर बड़ा आरोप! बोलीं- 'आपकी वजह से निरहुआ नहीं करते हमारे साथ काम'

शो 'भोजपुरी बवाल' की पहली झलक की शुरुआत एक डिनर टेबल से होती है, जिसमें भोजपुरी के दिग्गज कलाकारों का बेबाक अंदाज, हंसी-मजाक, बहस और अनफिल्टर्ड बातचीत देखने को मिल रही है. शुरुआत में माहौल हल्का-फुल्का नजर आता है, लेकिन जल्द ही बातचीत में दिलचस्प मोड़ आ जाता है. मजाक-मस्ती के बीच सितारे एक-दूसरे से जुड़े किस्सों और लोगों के बीच बनी इमेज पर खुलकर अपनी राय रखते हैं.
जियोहॉटस्टार और कलर्स पर आने वाला ये शो 2 अगस्त से ऑडियंस के सामने होगा, जिसमें पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव पहली बार एक साथ नजर आएंगे.
इस शो में ऑडियंस को भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलक देखने को मिलेगी. ट्रेडिशनल रियलिटी शो की तरह इसमें केवल टास्क या एलिमिनेशन पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि कलाकारों के रिश्तों, दोस्ती, झगड़े और सुपरस्टार होने के दबाव को सामने लाया जाएगा. पहली झलक में ही साफ दिखाई देता है कि शो में सितारे बिना किसी बनावटी अंदाज के अपनी बातें रखते नजर आएंगे. इसी वजह से 'भोजपुरी बवाल' को एक अनोखे सेलिब्रिटी-फॉलो रियलिटी फॉर्मेट के तौर पर दिखाया जाएगा.
वीडियो के आखिर में दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' का बयान सबसे ज्यादा खबरों है. वो कहते नजर आते हैं, 'ये भोजपुरी बवाल... बिग बॉस के ऊपर जाएगा.' अब ये बयान सिर्फ कॉन्फिडेंस है या भोजपुरी अंदाज का नया दावा, इसका जवाब ऑडियंस को शो के प्रीमियर के बाद मिलेगा. वहीं शो में नजर आने वाले कलाकारों का कहना है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि उनकी रियल लाइफ और स्टार्स की पर्सेनैलिटी को ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश है.
पवन सिंह ने शो को लेकर कहा कि लंबे समय से लोगों ने कलाकारों के बारे में कई तरह की बातें सुनी हैं, जिनमें कुछ सच थीं तो कुछ अफवाहें भी रहीं. उनके मुताबिक ये शो लोगों को खबरों और सुर्खियों से आगे जाकर कलाकारों की असली पहचान समझने का मौका देगा. वहीं निरहुआ ने कहा कि इस शो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां कोई भी खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है. कलाकार साथ हंसेंगे, बहस करेंगे और अपनी बात खुलकर रखेंगे.
आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव ने भी इस शो को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है. आम्रपाली का कहना है कि लोग कलाकारों को उनके काम के लिए जानते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की जिंदगी से बहुत कम वाकिफ होते हैं. वहीं काजल राघवानी ने कहा कि शो का मेन फोकस सिर्फ ड्रामा पैदा करना नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसान को करीब से दिखाना है.
पॉलिटिक्स के पॉपुलर फेस और बिहार के एक्स हेल्थ मिनिस्टर, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहली बार किसी रिएलिटी में नजर आने वाले हैं. वहीं 'भोजपुरी बवाल' के स्टेज पर वो सितारों के साथ अपना अलग अंदाज दिखाएंगे. 'भोजपुरी बवाल' का प्रीमियर 2 अगस्त से जियोहॉटस्टार और कलर्स पर होगा.