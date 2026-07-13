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काजल राघवानी का आम्रपाली दुबे पर बड़ा आरोप! बोलीं- 'आपकी वजह से निरहुआ नहीं करते हमारे साथ काम'

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े सितारे जब एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं, तो ऑडियंस की दिलचस्पी बढ़ना लाजिमी है. अब भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स की जिंदगी, रिश्तों और आपसी झगड़े को करीब से दिखाने के लिए नया रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' तैयार है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 13, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:04 PM IST
काजल राघवानी का आम्रपाली दुबे पर बड़ा आरोप! बोलीं- 'आपकी वजह से निरहुआ नहीं करते हमारे साथ काम'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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