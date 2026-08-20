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'दरवाजा खोला, तो देखा मेरी पूरी दुनिया खत्म...', स्टारडम के पीछे छिपा पवन सिंह का दर्द, पहली पत्नी की याद आते ही भर आईं आंखें

Bhojpuri Bawaal:भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने पहली पत्नी नीलम सिंह को याद करते हुए 'भोजपुरी बवाल' के नए प्रोमो में अपनी जिंदगी से जुड़े कई अनकहे राज शेयर किए. नीलम के निधन के बाद उनके जीवन में आए बदलावों का जिक्र करते हुए पवन भावुक नजर आए. उन्हें देखकर फैन्स भी इमोशनल हो गए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 20, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:02 AM IST
'दरवाजा खोला, तो देखा मेरी पूरी दुनिया खत्म...', स्टारडम के पीछे छिपा पवन सिंह का दर्द, पहली पत्नी की याद आते ही भर आईं आंखें

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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