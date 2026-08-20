'दरवाजा खोला, तो देखा मेरी पूरी दुनिया खत्म...', स्टारडम के पीछे छिपा पवन सिंह का दर्द, पहली पत्नी की याद आते ही भर आईं आंखें

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अपने शो ‘भोजपुरी बवाल’ को लेकर सुर्खियों में हैं. शो में वो अपनी जिंदगी से जुड़े कई अनसुने किस्से और खट्टी-मीठी यादें शेयर करते नजर आ रहे हैं. वहीं अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसने फैंस को भी इमोशनल कर दिया है. प्रोमो में पवन सिंह अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद करते हुए बेहद भावुक नजर आए. उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दिया और बातचीत के दौरान वो खुद को संभाल नहीं पाए. प्रोमो में पवन सिंह की शादी से जुड़ा एक अनसीन वीडियो भी देखने को मिलता है. इसके बाद वो नीलम सिंह की तस्वीर के सामने आरती करते और उन्हें फूल-माला चढ़ाते नजर आते हैं.