'दरवाजा खोला, तो देखा मेरी पूरी दुनिया खत्म...', स्टारडम के पीछे छिपा पवन सिंह का दर्द, पहली पत्नी की याद आते ही भर आईं आंखें

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अपने शो ‘भोजपुरी बवाल’ को लेकर सुर्खियों में हैं. शो में वो अपनी जिंदगी से जुड़े कई अनसुने किस्से और खट्टी-मीठी यादें शेयर करते नजर आ रहे हैं. वहीं अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसने फैंस को भी इमोशनल कर दिया है. प्रोमो में पवन सिंह अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद करते हुए बेहद भावुक नजर आए. उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दिया और बातचीत के दौरान वो खुद को संभाल नहीं पाए. प्रोमो में पवन सिंह की शादी से जुड़ा एक अनसीन वीडियो भी देखने को मिलता है. इसके बाद वो नीलम सिंह की तस्वीर के सामने आरती करते और उन्हें फूल-माला चढ़ाते नजर आते हैं.
पत्नी को याद करते हुए पवन कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक देवी को पाया था, लेकिन उसे खो दिया. पवन के मुताबिक, नीलम उनके जीवन में आने के बाद से उनकी जिंदगी की देवी थीं और आज भी हैं. उन्होंने इमोशनल होकर कहा कि जब तक उनके शरीर में जान रहेगी, नीलम उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेंगी. उनके इन शब्दों में अपनी पहली पत्नी के लिए सम्मान और आज भी कायम प्यार साफ-साफ नजर आती हैं.
नीलम सिंह की मौत का जिक्र करते हुए पवन सिंह ने अपनी जिंदगी के उस दर्दनाक दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि वो उस समय फिल्म की शूटिंग में बिजी थे और घर पहुंचने में काफी देर हो गई थी. घर के अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा कि हॉल का दरवाजा खुला था. वो हॉल को पार करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़े. इसके आगे की घटना बताते-बताते पवन की आवाज भारी हो गई और वो रो पड़े. कैमरे के सामने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि वो आगे नहीं बोल पाएंगे. उनका ये दर्द देखकर शो में मौजूद लोग भी इमोशनल हो गए.
पवन सिंह की पहली शादी 1 दिसंबर, साल 2014 को नीलम सिंह से हुई थी. खबरों के मुताबिक, नीलम उनके बड़े भाई की साली थीं. शादी के कुछ ही महीनों बाद मार्च 2015 में नीलम का निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स में उस समय उनकी मौत को सोसाइड बताया गया था. नीलम की मौत के बाद पवन सिंह की जिंदगी में अक्षरा सिंह की एंट्री हुई और दोनों के रिश्ते की काफी चर्चा हुई. लेकिन बाद में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली. हालांकि, उनकी दूसरी शादी भी लंबे समय से विवादों को लेकर चर्चा में रही.
अब पवन सिंह की पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर तरह-तरह की चर्चाएं तेज हैं. उनकी दूसरी शादी के रिश्ते को लेकर लंबे समय से दूरी और तलाक की खबरें सामने आती रही हैं. इसी बीच पवन सिंह के तीसरी शादी के लिए तैयार होने की बातें भी कही जा रही हैं. हालांकि, इन खबरों पर पूरी तरह से किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार जरूरी है. फिलहाल ‘भोजपुरी बवाल’ का ये प्रोमो पवन सिंह के भौकाल से दूर उस इमोशनल साइड को सामने लाता है, जिसे देखकर उनके फैंस भी उनकी जिंदगी के इस दर्द से जुड़ते नजर आ रहे हैं.