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Hindi Newsभोजपुरीसबसे ज्यादा देखा गया भोजपुरी गाना...यूट्यूब पर व्यूज 1 अरब पार, ना पवन सिंह, ना खेसारी; इस सिंगर की आवाज

सबसे ज्यादा देखा गया भोजपुरी गाना...यूट्यूब पर व्यूज 1 अरब पार, ना पवन सिंह, ना खेसारी; इस सिंगर की आवाज

Bhojpuri Song: भोजपुरी के कई गाने ने यूट्यूब पर ऐसी धूम मचाई कि इसकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोली. आज हम आपको ऐसे ही एक गाने के बारे में बता रहे हैं, जिसे यूट्यूब पर 1 बिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. यूट्यूब पर इस गाने को लोगों ने खूब प्यार दिया है. ये गाना सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:47 PM IST
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सबसे ज्यादा देखा गया भोजपुरी गाना...यूट्यूब पर व्यूज 1 अरब पार, ना पवन सिंह, ना खेसारी; इस सिंगर की आवाज

Bhojpuri Song Hello Kaun: भोजपुरी गानों का क्रेज आज भी पूरे देश में है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भले कोई बॉलीवुड गाना यूट्यूब पर ट्रेंडिंग हो या ना हो. लेकिन भोजपुरी गाना जरूर मिल जाएगा. वहीं, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह तक के कई गाने ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं. इन गानों ने एक अलग रिकॉर्ड भी बनाया है. लेकिन एक ऐसा गाना है, जो भोजपुरी का सबसे ज्यादा व्यूज वाला गाना माना जाता है. ये गाना ना तो पवन सिंह का है, ना खेसारी का और ना ही मनोज तिवारी का. बल्कि ये गाना रितेश पांडे का है. यहां हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, वो है'हैलो कौन'.  इस गाने ने यूट्यूब पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

सबसे ज्यादा देखा गया भोजपुरी गाना

रितेश पांडे भोजपुरी संगीत जगत के सुपरस्टार हैं, जिनका जलवा फैंस पर जादू सा चलता है. उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनके हर अपडेट को शेयर करते हैं. रितेश पांडे की लोकप्रियता इतनी है कि फैंस उनके नाम पर डांस करते हैं और उनके गानों को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं. उनका क्रेज युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक फैला हुआ है. फैंस उन्हें अपना हीरो मानकर उनके हर नए काम का इंतजार करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं. रितेश पांडे ने भोजपुरी म्यूजिक को वर्ल्डवाइड पहुंचाया है.

रितेश पांडे का ये गाना 'हेलो कौन' साल 2019 में 10 दिसंबर को रिलीज हुआ था. इसे रितेश पांडे और स्नेह उपाध्याय ने मिलकर गाया था. वहीं, बोल और कंपोजिशन दोनों आशीष वर्मा ने किए थे. ये गाना एक रैप स्टाइल का फनी ट्रैक है. इस गाने ने भोजपुरी म्यूजिक में एक नया ट्रेंड सेट किया. रिलीज होते ही यह गाना वायरल हो गया था और यूट्यूब पर धूम मचा दी. आज भी यह गाना युवाओं और फैंस के बीच काफी चर्चित है. फैंस इसे बार-बार सुनते हैं.

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यूट्यूब पर व्यूज 1 अरब पार

यह गाना भोजपुरी सिनेमा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रैक बन गया. रिलीज के महज कुछ महीनों में यह 300 मिलियन व्यूज पार कर चुका था. वहीं, आज ये आंकड़ा 1 बिलियन यानी 1 अरब से ज्यादा व्यूज के साथ रिकॉर्ड बना चुका है. रितेश पांडे का यह गाना भोजपुरी का पहला और भारत का 29वां गाना बना, जो 1 बिलियन व्यूज पार कर गया. फैंस आज भी इसके डांस स्टेप्स और लिरिक्स को दोहराते हैं. इसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहता है.

'हेलो कौन' गाने ने रितेश पांडे को और भी बड़ा स्टार बना दिया. यह गाना भोजपुरी संगीत का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ और लाखों फैंस ने इसे अपना फेवरेट बना लिया. गाने की मजेदार लिरिक्स और रितेश पांडे की एनर्जी ने इसे अमर बना दिया. इस गाने का म्यूजिक वीडियो राजीव पांडे ने डायरेक्ट किया था. ये वीडियो भोजपुरी गानों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ और आज भी लाखों बार देखा जाता है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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