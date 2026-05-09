'तोहरा चु्म्मा में' फेम जुगल मास्टर...जिसकी धुनों पर झूमता है पूरा भोजपुरी जगत; अब मिला सबसे बड़ा म्यूजिक सम्मान

ZEE Bhojpuri Samman 2026: जुगल मास्टर को ज़ी भोजपुरी सम्मान 2026 में बेस्ट म्यूजिक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. उनके गानों की धुनों पर लोग खूब झूमते हैं. भोजपुरी संगीत में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया गया. जुगल मास्टर ने कई सुपरहिट गानों और फिल्मों में अपना संगीत देकर खास पहचान बनाई है.
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ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी कलाकारों और संगीतकारों को सम्मान देने के लिए ज़ी भोजपुरी सम्मान 2026 का आयोजन किया गया. इस खास कार्यक्रम में भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारे पहुंचे थे. पटना में हुए इस समारोह में कलाकारों को उनके बेहतरीन काम के लिए अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भोजपुरी सिनेमा और संगीत को आगे बढ़ाने वाले लोगों की मेहनत को पहचान देना था. इस दौरान माहौल काफी शानदार और उत्साह से भरा हुआ नजर आया. कलाकारों के साथ-साथ उनके फैंस में भी इस कार्यक्रम को लेकर खास उत्साह देखने को मिला.
इस अवॉर्ड समारोह में मशहूर संगीतकार जुगल मास्टर को भी सम्मानित किया गया. उन्हें भोजपुरी फिल्मों में बेहतरीन संगीत देने के लिए अवॉर्ड मिला. भोजपुरी म्यूजिक की दुनिया में जुगल मास्टर एक बड़ा नाम माने जाते हैं. उन्होंने अपने देसी अंदाज और लोक संगीत से जुड़े सुरों के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. उनके गानों में गांव की मिट्टी की खुशबू और भोजपुरी संस्कृति की झलक साफ देखने को मिलती है. यही वजह है कि उनके बनाए गाने दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहते हैं और लंबे समय तक पसंद किए जाते हैं.
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जुगल मास्टर ने भोजपुरी फिल्मों और एल्बमों में कई शानदार गाने दिए हैं. उनके संगीत की खास बात यह है कि वह लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है. उनके गानों में देसी तड़का और लोक धुनों का शानदार मेल देखने को मिलता है. यही कारण है कि उनके कई गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार भी उनके साथ काम करना पसंद करते हैं. जुगल मास्टर ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर भोजपुरी संगीत को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.
जुगल मास्टर का भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ भी खास रिश्ता रहा है. उन्होंने निरहुआ की कई फिल्मों और गानों में अपना संगीत दिया है. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है. जुगल मास्टर के बनाए कई गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं. जुगल मास्टर ने दिनेश लाल यादव के गाने 'तेरी गोद में खेले हम', 'सोनहा सोनहा' और 'तोहरा चु्म्मा में' जैसे गाने हिट ट्रैक में हैं.उनके संगीत में भावनाएं, रोमांस और देसी मस्ती का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है. यही वजह है कि उनके गाने गांव से लेकर शहरों तक खूब सुने जाते हैं और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होते रहते हैं.
जुगल मास्टर के कई गाने बड़े भोजपुरी म्यूजिक लेबल्स के जरिए रिलीज किए जाते हैं. उनके गानों को लाखों लोग सुनते और पसंद करते हैं. भोजपुरी संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान काफी अहम माना जाता है. ज़ी भोजपुरी सम्मान 2026 में मिला सम्मान उनके लंबे संघर्ष और मेहनत का परिणाम माना जा रहा है. इस सम्मान ने यह साबित कर दिया कि भोजपुरी संगीत अब सिर्फ क्षेत्रीय भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर में अपनी अलग पहचान बना चुका है. आने वाले समय में भी भोजपुरी संगीत और कलाकारों की लोकप्रियता और बढ़ने की उम्मीद है.
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