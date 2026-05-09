अगर परिवार के साथ देखना चाहते हैं भोजपुरी फिल्म, तो निरहुआ की ये 3 मूवीज हैं परफेक्ट Choice; एक्टर ने खुद बताया

Nirahua Best Bhojpuri Movies: भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान अपनी उन फिल्मों का जिक्र किया, जिन्हें वह दिल के बेहद करीब मानते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कुछ फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें पूरा परिवार साथ बैठकर आराम से देख सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हो फिल्में...
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भोजपुरी सिनेमा के मशहूर स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को आज हर कोई जानता है. हाल ही में हुए ZEE Bhojpuri Samman 2026 में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. इस खास मौके पर जब उनसे उनकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में पूछा गया, तो वह काफी इमोशनल हो गए. इसके बाद उन्होंने अपनी तीन फिल्मों के बारे में बताया जिन्हें लोग पूरे परिवार के साथ आराम से देख सकते हैं. निरहुआ ने कहा कि इन फिल्मों में मनोरंजन के साथ-साथ अच्छे संस्कार और भावनाएं भी देखने को मिलती हैं. यही वजह है कि आज भी दर्शक इन फिल्मों को बेहद पसंद करते हैं.
निरहुआ ने सबसे पहले अपनी फिल्म 'परिवार' का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब भी वह इसे देखते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं. एक्टर ने कहा, 'यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि रिश्तों और परिवार की अहमियत दिखाने वाली कहानी है. फिल्म में परिवार के बीच प्यार, सम्मान और एकजुटता को खूबसूरती से दिखाया गया था. यही वजह है कि यह फिल्म हर उम्र के लोगों को पसंद आती है. साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे और आज भी लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं.
इसके अलावा उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' का जिक्र किया. यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों पर छा गई थी. फिल्म में आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया. कहानी एक गांव के सीधे-सादे लड़के की थी, जो मजबूरी में शादी करता है. लेकिन बाद में उसे सच्चा प्यार हो जाता है. फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और एक्शन का शानदार मिश्रण देखने को मिला था. यही वजह रही कि यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई.
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फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' ने दिनेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. इस फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता पहले से कई गुना बढ़ गई थी. गांव से लेकर शहरों तक लोगों ने इस फिल्म को खूब प्यार दिया. खास बात यह रही कि फिल्म की कहानी परिवार के साथ बैठकर देखने लायक थी, इसलिए हर वर्ग के दर्शकों ने इसे पसंद किया. फिल्म के गाने और डायलॉग भी काफी मशहूर हुए थे. आज भी जब भोजपुरी फिल्मों की बात होती है, तो 'निरहुआ हिंदुस्तानी' का नाम जरूर लिया जाता है. इसे भोजपुरी सिनेमा की सफल फ्रेंचाइजी में गिना जाता है.
वहीं, अपनी तीसरी फेवरेट फिल्म के बारे में बताते हुए निरहुआ ने 'निरहुआ रिक्शावाला' का जिक्र किया. ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म ने उन्हें असली स्टार बना दिया था. फिल्म में उन्होंने एक रिक्शा चलाने वाले युवक का किरदार निभाया था, जो अपनी मेहनत और संघर्ष से जिंदगी में आगे बढ़ता है. दर्शकों ने इस किरदार को इतना पसंद किया कि फिल्म सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म की कहानी आम आदमी के संघर्ष और सपनों को दिखाती थी. यही वजह रही कि हर वर्ग के लोगों ने इस फिल्म से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया.
'निरहुआ रिक्शावाला' भोजपुरी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. बेहद कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. फिल्म के गाने, कहानी और भावनात्मक सीन लोगों के दिलों में बस गए थे. आज भी जब भोजपुरी सिनेमा की बड़ी फिल्मों का जिक्र होता है, तो इस फिल्म का नाम जरूर सामने आता है. निरहुआ की इन तीनों फिल्मों की खास बात यही है कि इनमें साफ-सुथरी कहानी, परिवारिक भावनाएं और मनोरंजन भरपूर देखने को मिलता है. यही कारण है कि लोग आज भी इन्हें बड़े प्यार से देखते हैं.
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