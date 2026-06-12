Bhojpuri Superstar: भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी आज किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी अपनी फिल्मों को लेकर, कभी अपने गानों को लेकर तो कभी पर्सनल लाइफ को लेकर. इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं, जो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं और देशभर में अपनी खास पहचान बना चुके हैं. आज हम एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं, जिसका भोजपुरी के साथ-साथ बॉलीवुड में भी जलवा है. इस एक्टर ने एक साल में 8 बड़े प्रोजेक्ट्स अपने नाम किए हैं.
दरअसल, आज हम भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या फिर मनोज तिवारी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि रवि किशन की बात कर रहे हैं. रवि किशन लगातार हिंदी सिनेमा के प्रोजेक्ट्स में नजर आते रहते हैं. आज हम रवि किशन के जिन 8 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो इसी साल 2026 के हैं. अब तक 8 में से 4 प्रोजेक्ट्स रिलीज हो चुके हैं और बाकी 4 अभी आने बाकी हैं.
साल 2026 में रवि किशन के 4 बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स रिलीज हो चुके हैं. इनमें फिल्में ‘भाभी जी घर पर हैं’, ‘मां बहन’ और सीरीज ‘साइको सैयां’, ‘मामला लीगल है’ शामिल हैं. इन सभी प्रोजेक्ट्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. सभी प्रोजेक्ट्स में रवि किशन ने काफी दमदार एक्टिंग भी की है. अब दर्शकों को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का इंतजार है.
वहीं साल 2026 में रवि किशन के अभी 4 प्रोजेक्ट्स आना बाकी हैं, जिनका ऐलान पहले ही हो चुका है. इसमें फिल्म ‘धमाल 4’ शामिल है, जो 10 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. इसके अलावा ‘खोसला का घोसला 2’, जो 28 अगस्त को रिलीज होगी, ‘नागजिला’ जिसकी रिलीज डेट फिलहाल पोस्टपोन हो गई है, और ‘मिर्जापुर द मूवी’, जो 4 सितंबर को दस्तक दे सकती है. इन सभी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.
एक्टर रवि किशन के ये सभी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इससे साफ जाहिर होता है कि बॉलीवुड में रवि किशन के पास काम की कोई कमी नहीं है. वह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम तो हैं ही, लेकिन उसके साथ-साथ हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी खूब पहचान बनाई है. उन्हें पर्दे पर देखना दर्शकों को काफी पसंद है.
वहीं खास बात यह है कि रवि किशन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी बॉलीवुड से ही की थी. उनकी पहली फिल्म ‘पीतांबर’ थी, जो साल 1992 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसके बाद रवि किशन ने साउथ की फिल्मों में भी काम किया और फिर भोजपुरी में उन्होंने साल 2003 में आई फिल्म ‘सैयां हमार’ से कदम रखा.