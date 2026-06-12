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पवन-खेसारी नहीं, बॉलीवुड में बज रहा है इस भोजपुरी सुपरस्टार का डंका; एक साल में झटके 8 बड़े प्रोजेक्ट्स

Bhojpuri Superstar: भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक सुपरस्टार हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने एक साल में बॉलीवुड के 8 बड़े प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिए हैं. इनमें कुछ फिल्में हैं तो कुछ सीरीज हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स रिलीज हो चुके हैं और कुछ अभी आने बाकी हैं. हालांकि, बचे हुए प्रोजेक्ट्स भी इसी साल रिलीज होंगे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 12, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:15 PM IST
पवन-खेसारी नहीं, बॉलीवुड में बज रहा है इस भोजपुरी सुपरस्टार का डंका; एक साल में झटके 8 बड़े प्रोजेक्ट्स
Image Credit: बॉलीवुड में बज रहा है इस भोजपुरी एक्टर का डंका (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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