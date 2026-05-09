रवि किशन ने देसी अंदाज में सिखाया गमछा लेने का अनोखा तरीका, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो; फैंस बोले-यही है असली स्वैग

हाल ही में पटना में आयोजित जी भोजपुरी सम्मान 2026 में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए. इस खास कार्यक्रम में रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह जैसे कलाकार पहुंचे. जैसे ही इन सितारों ने मंच पर एंट्री की, दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया. पूरा कार्यक्रम बेहद शानदार और भव्य नजर आया. भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को उनके बेहतरीन काम के लिए अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया.

भोजपुरी स्टार्स को मिला सम्मान

इस बार का अवॉर्ड शो सिर्फ गानों और डांस तक सीमित नहीं रहा. कार्यक्रम में उन कलाकारों को भी सम्मान दिया गया, जिन्होंने भोजपुरी भाषा और संस्कृति को देशभर में नई पहचान दिलाई. भोजपुरी सिनेमा को क्षेत्रीय भाषा से निकालकर बड़े स्तर तक पहुंचाने वाले कलाकारों की खूब तारीफ हुई. एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा कई खास पुरस्कार भी दिए गए. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा ‘प्राइड अवॉर्ड’ की रही. इस सम्मान को पाने वाले कलाकारों के प्रति दर्शकों ने काफी उत्साह दिखाया.

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भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार रवि किशन को इस खास मौके पर ‘प्राइड अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया. रवि किशन अपनी दमदार आवाज, शानदार एक्टिंग और लोकप्रिय डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं. जब उन्होंने मंच पर आकर अवॉर्ड लिया, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. उनके फैंस के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान उन्हें दिया गया. रवि किशन लंबे समय से भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

वायरल हुआ रवि किशन का वीडियो

अवॉर्ड शो के बाद सोशल मीडिया पर रवि किशन का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. इस वीडियो में वह लोगों को गमछा पहनने का सही तरीका बताते नजर आए. उन्होंने बहुत ही मजेदार और भावुक अंदाज में गमछे की अहमियत समझाई. रवि किशन ने कहा कि गमछा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि गमछा किसान, मजदूर, आम आदमी, नेता और कलाकार सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है.

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वीडियो में रवि किशन ने गमछे को अपने कंधे पर रखकर उसे पहनने का तरीका भी दिखाया. इस दौरान उन्होंने अपना मशहूर डायलॉग 'जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा' भी बोला, जिसे सुनते ही लोग खुश हो गए. सोशल मीडिया पर फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. लोग रवि किशन की सादगी और भोजपुरी संस्कृति के प्रति उनके प्यार की तारीफ कर रहे हैं. यही वजह है कि आज भी रवि किशन भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं.