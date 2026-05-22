‘वक्त और दिन बताइए…’ ‘बिहार की शेरनी’ ने दी अक्षय कुमार को चुनौती, फट ये आया ‘खिलाड़ी कुमार’ का जवाब

‘बिहार की शेरनी’ के नाम से फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने खिलाड़ी कुमार के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में अक्षरा सिंह आराम से सोफे पर बैठी नजर आती हैं और अपने टैब पर अक्षय कुमार और रवीना टंडन का सुपरहिट गाना ‘टिप-टिप बरसा पानी’ देख रही होती हैं. इसके बाद, वो कैमरे की तरफ देखकर बड़े मजेदार अंदाज में अक्षय कुमार से बात करती हैं.

अक्षरा अपनी इस वीडियो में कहती हैं, ‘प्रणाम अक्षय जी, हम आपका गाना बहुत दिनों से देख रहे हैं. आपने हिंदी गानों में खूब ठुमके लगाए हैं, अब थोड़ा भोजपुरी में भी आ जाइए और हमारे साथ भी धमाल मचाइए. दिन और वक्त आप बताइए, हम पहुंच जाएंगे.’

अक्षरा सिंह का चैलेंज

अक्षरा सिंह का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘भोजपुरी गाना पे ठुमका लगावेके एगो चांस दे दी का?’ बस फिर क्या था, वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स तक इस पोस्ट पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग अक्षरा के कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ फैंस अब सच में अक्षय और अक्षरा को एक साथ देखने की मांग कर रहे हैं.

अक्षय कुमार ने एक्सेप्ट किया चैलेंज

अक्षरा सिंह के इस चैलेंज को अक्षय कुमार फट से स्वीकार कर लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस चैलेंज पर कमेंट करते हुए समय, तारीख और जगह के बारे में बता दिया है. अक्षय ने अपने कमेंट में लिखा, ‘समय 11:30, दिन सोमवार, 25 मई, और जगह सोशल मीडिया… मिलते हैं!’ खिलाड़ी कुमार के इस अंदाज को देखकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं और दोनों की डांस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, अगर ऐसा होता है तो ये भोजपुरी और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री के लिए बड़ा सरप्राइज होगा.

‘खिलाड़ी कुमार’

अक्षय कुमार की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है. बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी कुमार’ लंबे समय से एक्शन, कॉमेडी और सोशल टॉपिक पर बनी फिल्मों से ऑडियंस का दिल जीतते आ रहे हैं. देशभर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और कई कलाकार उनके साथ काम करने का सपना देखते हैं. ऐसे में अक्षरा सिंह का ये मजेदार चैलेंज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

'लेडी रॉकस्टार’

भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. उन्हें इंडस्ट्री की ‘लेडी रॉकस्टार’ और ‘बिहार की शेरनी’ तक कहा जाता है. उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ बिहार या यूपी तक ही नहीं है, बल्कि देशभर में लोग उन्हें पसंद करते हैं. एक्टिंग के साथ-साथ उनकी सिंगिंग और बेबाक अंदाज भी फैंस को खूब पसंद आता है.