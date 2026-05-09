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Hindi Newsभोजपुरी‘निरहुआ’ ने मनोज भावुक को किया सम्मानित, मिला ‘ग्लोबल भोजपुरी एम्बेसडर’ का खिताब, पटना में गूंजा तालियों का शोर

‘निरहुआ’ ने मनोज भावुक को किया सम्मानित, मिला ‘ग्लोबल भोजपुरी एम्बेसडर’ का खिताब, पटना में गूंजा तालियों का शोर

पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में भोजपुरी भाषा और संस्कृति को बड़ा सम्मान मिला. जी मीडिया की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मशहूर साहित्यकार, फिल्म गीतकार और वरिष्ठ टीवी पत्रकार मनोज भावुक को ‘भोजपुरी भाषा शिखर सम्मान’ से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही उन्हें ‘ग्लोबल भोजपुरी एम्बेसडर’ और ‘भोजपुरी आइकॉन’ जैसी खास उपाधियां भी दी गईं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 09, 2026, 02:31 PM IST
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‘निरहुआ’ ने मनोज भावुक को किया सम्मानित, मिला ‘ग्लोबल भोजपुरी एम्बेसडर’ का खिताब, पटना में गूंजा तालियों का शोर

मशहूर साहित्यकार, फिल्म गीतकार और वरिष्ठ टीवी पत्रकार मनोज भावुक को ‘भोजपुरी भाषा शिखर सम्मान’ से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर उन्हें ‘ग्लोबल भोजपुरी एम्बेसडर’ तथा ‘भोजपुरी आइकॉन’ की प्रतिष्ठित उपाधियों से भी सम्मानित किया गया. उन्हें यह सम्मान जी बिहार-झारखंड के संपादक राजकमल चौधरी, जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा व भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ ने दिया. समारोह में मौजूद लोगों ने तालियों की गूंज के साथ मनोज भावुक का स्वागत किया.

सम्मान मिलने के बाद मनोज भावुक ने बेहद भावुक अंदाज में अपनी बात रखी उन्होंने कहा, ‘जब साहित्य सिनेमा के साथ चलने लगता है तो सिनेमा खिल जाता है. इसलिए भोजपुरी सिनेमा को साहित्य के साथ चलने की जरूरत है. साथ ही मनोज ने जोर देकर कहा कि भोजपुरी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इसलिए सरकार को भी इसे आठवीं अनुसूची में शामिल कर भाषा का दर्जा दे देना चाहिए. भोजपुरी करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक आत्मा और भावनात्मक पहचान है.’
 
‘सिनेमा का इनसाइक्लोपीडिया’
मनोज भावुक उन विरल रचनाकारों में हैं जिन्होंने भोजपुरी को केवल भाषा नहीं, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित करने का सतत प्रयास किया है. वो जितने साहित्य के हैं, उतने ही सिनेमा और मीडिया के भी. गांव  की मिट्टी से जुड़े रहते हुए उन्होंने भोजपुरी को देश-दुनिया के मंचों तक पहुंचाया है. यही कारण है कि उन्हें भोजपुरी समाज का सांस्कृतिक दूत और 'भोजपुरी साहित्य व सिनेमा का इनसाइक्लोपीडिया' माना जाता है.

भोजपुरी सिनेमा का इतिहास लिखने में की मदद
कवि, लेखक, गीतकार, संपादक, प्रस्तोता, और पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय मनोज भावुक ने भोजपुरी साहित्य, सिनेमा और पत्रकारिता के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण किया है. ‘भोजपुरी जंक्शन’ के संपादक के रूप में उन्होंने विश्वभर के भोजपुरी साहित्यकारों और रचनाकारों को एक मंच पर जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य किया. भोजपुरी भाषा में भोजपुरी सिनेमा का इतिहास लिखने का महत्वपूर्ण श्रेय भी उन्हें प्राप्त है. मनोज 1995 से भोजपुरी सिनेमा और साहित्य में अनवरत सृजनरत हैं.

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पहले भी मिल चुके कई अवॉर्ड
बता दें कि इससे पहले भी मनोज भावुक को फिल्मफेयर एवं फेमिना द्वारा ‘भोजपुरी आइकॉन अवार्ड’, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, ‘पंडित प्रताप नारायण मिश्र सम्मान’, ‘लोकभाषा सम्मान’, ‘पाती अक्षर सम्मान’ और ‘अंजन सम्मान’ सहित दुबई, लंदन, मॉरीशस और नेपाल में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है. इस कार्यक्रम में राजनीति, मीडिया, साहित्य, सिनेमा और संस्कृति जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं.

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