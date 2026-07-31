क्या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं पवन सिंह? मेडिकल रिपोर्ट देख टेंशन में आए भोजपुरी सुपरस्टार; फैंस करने लगे दुआ

जल्द ही OTT-टीवी पर पहला भोजपुरी रियलिटी आने वाला है. 'भोजपुरी बवाल' नाम का ये शो 2 अगस्त से टीवी पर स्ट्रीम होगा. इसमें जाने-माने भोजपुरी जगत के स्टार्स और नेता नजर आएंगे. इसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, निरहुआ, काजल राघवानी से लेकर तेज प्रताप यादव का भी नाम शामिल है.
हाल ही में मेकर्स ने शो के कई प्रोमो जारी किए हैं. ऐसे में फैंस शो के लिए काफी उत्साहित हैं. इसी बीच एक नता प्रोमो आउट हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि पवन सिंह किसी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.
भोजपुरी बवाल के नए प्रोमो में सुपरस्टार सबसे पहले अपने करीबियों के साथ पवन सिंह सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इसमें एक्टर परेशान नजर आ रहे हैं. तभी वो पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट आ गई. ऐसे में करीबियों में से एक व्यक्ति कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ लोगों की दुआएं हैं. आपको कुछ नहीं होगा. इसपर पवन सिंह कहते, 'यार मुझे सोचने की बीमारी है. मैं इतना सोचता हूं ना.'
तभी अचानक एक व्यक्ति रूम में आता है, उससे पवन सिंह तुरंत पूछते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया. इसपर व्यक्ति कहता है कि रिपोर्ट हम देख लेते हैं. इसपर वो एलाक्सा से पूछता है कि TLC मतलब क्या होता है? इसपर अलेक्सा जवाब देता है टेंडर, लविंग और केयरिंग. फिर पवन सिंह पूछते हैं कि बताओ किडनी ठीक है ना. इसपर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता. तब वो गुस्से में रिपोर्ट जमीन पर फेंक देते हैं. इसके बाद डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर उनकी बात सुनकर हैरान होता है कि वो एलाक्सा से अपनी बीमारी पूछ रहे थे.
इससे पहले जो मेकर्स ने प्रोमो जारी किया था, उसमें सभी एक साथ डिनर टेबल पर बैठे थे. इस दौरान सब एक दूसरे के साथ मिलकर चर्चा करते हैं की शो को दर्शकों के सामने कैसे दिखाया जाएगा. लेकिन फिर अचानक मजाक का माहौल हो जाता है. बता दें कि भोजपुरी के पहले रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' काफी अलग होने वाला है.इसका प्रीमियर 2 अगस्त से जियोहॉटस्टार और कलर्स पर होने वाला है.