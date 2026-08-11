‘राजा जी के दिलवा’ पर Jannat Zubair ने लगाए ठुमके, Pawan Singh संग केमिस्ट्री देख फैंस बोले- वाह!

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस बार वजह उनका कोई नया गाना नहीं, बल्कि उनका एक ऐसा बयान है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दरअसल, ‘भोजपुरी बवाल’ का प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस प्रोमो में एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर जन्नत जुबैर पवन सिंह से उनके दिल और प्यार से जुड़े सवाल करती नजर आ रही हैं. ‘भोजपुरी बवाल’ में जन्नत जुबैर बतौर खास मेहमान के रूप नजर आ रही हैं. शो के दौरान वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स से कई मजेदार सवाल करती हैं और उनके दिल का हाल जानने की कोशिश करती दिखाई देती हैं. इसी दौरान जन्नत ने पवन सिंह के साथ उनके वायरल गाने 'राजा जी दिलवा' पर धमाकेदार डांस किया.