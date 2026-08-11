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‘राजा जी के दिलवा’ पर Jannat Zubair ने लगाए ठुमके, Pawan Singh संग केमिस्ट्री देख फैंस बोले- वाह!

Jannat Zubair-Pawan Singh Dance Video: भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सुपरस्टार इन दिनों ओटीटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रहे हैं, जो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. वहीं हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस जन्नत जुबैर शो का हिस्सा बनते दिखाई देती हैं. इस दौरान वो पवन सिंह के साथ उनके वायरल गाने 'राजा जी दिलवा' पर डांस करती हुई दिखाई दीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 11, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:39 PM IST
‘राजा जी के दिलवा’ पर Jannat Zubair ने लगाए ठुमके, Pawan Singh संग केमिस्ट्री देख फैंस बोले- वाह!

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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