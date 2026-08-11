‘राजा जी के दिलवा’ पर Jannat Zubair ने लगाए ठुमके, Pawan Singh संग केमिस्ट्री देख फैंस बोले- वाह!

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस बार वजह उनका कोई नया गाना नहीं, बल्कि उनका एक ऐसा बयान है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दरअसल, ‘भोजपुरी बवाल’ का प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस प्रोमो में एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर जन्नत जुबैर पवन सिंह से उनके दिल और प्यार से जुड़े सवाल करती नजर आ रही हैं. ‘भोजपुरी बवाल’ में जन्नत जुबैर बतौर खास मेहमान के रूप नजर आ रही हैं. शो के दौरान वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स से कई मजेदार सवाल करती हैं और उनके दिल का हाल जानने की कोशिश करती दिखाई देती हैं. इसी दौरान जन्नत ने पवन सिंह के साथ उनके वायरल गाने 'राजा जी दिलवा' पर धमाकेदार डांस किया.
इस बातचीत के दौरान जन्नत की बात सुनकर पवन सिंह ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने कहा, 'मुझे आई लव यू बोलने में कम से कम डेढ़ साल लगा था, फिर वो प्यार खत्म भी हो गया था. मैंने जिसको चाहा वो मुझे मिला नहीं.' पवन सिंह की ये बात सुनकर जन्नत जुबैर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उनका रिएक्शन देखने लायक होता है.
शो के प्रोमो में पवन सिंह का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर लोग उनके इस बयान को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. पवन सिंह आमतौर पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार प्यार को लेकर उनकी ये बात लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही है. वहीं शो में सिर्फ बातचीत और सवाल-जवाब ही नहीं हुए, बल्कि जन्नत जुबैर ने पवन सिंह के साथ जमकर डांस भी किया. दोनों ने पवन सिंह के पॉपुलर गाने ‘राजा जी के दिलवा’ पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी.
जन्नत और पवन सिंह की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है. डांस का वीडियो और शो के प्रोमो के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस दोनों को साथ देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. ‘भोजपुरी बवाल’ एक एंटरटेनमेंट शो है, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर सितारे नजर आते हैं. शो में कलाकारों से उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ और पसंद-नापसंद को लेकर भी मजेदार बातचीत की जाती है.
जन्नत जुबैर की शो में मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया है. एक तरफ उन्होंने भोजपुरी सितारों से दिलचस्प सवाल पूछे, तो दूसरी तरफ पवन सिंह के साथ उनके डांस ने सोशल मीडिया पर माहौल बना दिया. अब पवन सिंह का प्यार वाला बयान और ‘राजा जी के दिलवा’ पर दोनों की केमिस्ट्री फैंस के बीच चर्चा का टॉपिक बना हुआ है.