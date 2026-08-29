/खेसारी लाल यादव नहीं तो कौन...? Bhojpuri Bawal में काजल राघवानी का एक और शॉकिंग खुलासा; बोलीं- ‘जल्द नाम बताऊंगी, जो करता था मारपीट’

भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस काजल राघवानी इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. एक टॉक शो ‘भोजपुरी बवाल’ में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों को लेकर खुलकर बातें रखीं. पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और खेसारी लाल यादव से जुड़े किस्सों के बीच काजल ने अपने पुराने रिश्ते का एक बेहद कड़वा सच भी उजागर किया. उन्होंने बताया कि जब वे एक रिश्ते में थीं, तब उनके साथ मारपीट की गई थी. इस रिश्ते में उन्होंने काफी दर्द और मेंटल स्ट्रेस झेला.
काजल के इस खुलासे के बाद इंटरनेट पर जोरदार बहस शुरू हो गई और लोग खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने लगे. दोनों अपने रिश्तों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे. इसलिए ज्यादातर लोगों को लगा कि यहां खेसारी की बात हो रही है. इंटरनेट पर एक्टर को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगी और फैंस आपस में भिड़ गए. अब इसी शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें काजल अपने उसी बयान पर और ज्यादा खुलकर बात करती नजर आ रही हैं. प्रोमो में काजल बताती हैं कि जिनकी वे बात कर रही हैं वे खेसारी नहीं हैं.
शो के होस्ट शुभांकर मिश्रा ने नए प्रोमो में काजल से सीधा सवाल किया. उन्होंने पूछा, ‘अगर आपने मारपीट का जिक्र किया था, तो पूरा सच भी बताना चाहिए था, क्योंकि लगभग हर किसी के मन में यही बात घर कर गई कि खेसारी लाल यादव ने ही आपके साथ मारपीट की थी’. ये सवाल सुनते ही काजल कुछ पलों के लिए हैरान रह गईं और उनके चेहरे के हाव-भाव बदल गए. इसके बाद काजल ने साफ शब्दों में कहा, ‘खेसारी जी ने मुझे कभी नहीं मारा’. उनके इस जवाब ने खेसारी पर लग रहे तमाम आरोपों को एक झटके में खारिज कर दिया.
जब काजल ने खेसारी को क्लीन चिट दे दी, तो होस्ट ने उनसे पूछा, ‘अगर खेसारी ने नहीं मारा, तो फिर आखिर वो इंसान कौन था जिसने उन पर हाथ उठाया? क्या आप उस शख्स का नाम खुलकर दुनिया के सामने बताना चाहेंगी?’. इस पर काजल ने बिना डरे बहुत ही हिम्मत से जवाब देते हुए कहा, ‘जब मैंने इतनी हिम्मत जुटा ही ली है और अपने हक के लिए लड़ना सीख लिया है, तो उस इंसान का नाम भी जरूर सबके सामने ले लूंगी’. उनके इस बेबाक अंदाज ने सबको हैरान कर दिया है. साथ ही फैंस उनके हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.
काजल राघवानी के इस जवाब के बाद अब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और ऑडियंस के बीच ये जानने की होड़ लग गई है कि आखिर वो शख्स कौन है. क्या वो शख्स भोजपुरी फिल्म जगत का ही कोई बड़ा चेहरा है या फिर कोई बाहरी इंसान. काजल ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, उससे साफ है कि वे अब चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. उन्होंने तय कर लिया है कि अपने साथ हुई नाइंसाफी पर वे खुलकर बोलेंगी. इस खुलासे की सुगबुगाहट से इंडस्ट्री के कई हलकों में अब खलबली मचती दिखाई दे रही है. अब बस फैंस वो नाम जानना चाहते हैं.
प्रोमो के सामने आने के बाद से ही फैंस पूरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग लगातार कयास लगा रहे हैं कि काजल किसका नाम लेने वाली हैं. अपने पसंदीदा कलाकारों की पर्सनल लाइफ से जुड़े ऐसे बड़े खुलासे हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं. काजल ने जिस बहादुरी के साथ अपने साथ हुए गलत बर्ताव के खिलाफ आवाज उठाई है, उसकी कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं. अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में जब वो नाम सामने आएगा, तो उसका असर कितना बड़ा होगा और वो कौन होगा?