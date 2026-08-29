Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /भोजपुरी
  • /खेसारी लाल यादव नहीं तो कौन...? Bhojpuri Bawal में काजल राघवानी का एक और शॉकिंग खुलासा; बोलीं- ‘जल्द नाम बताऊंगी, जो करता था मारपीट’

खेसारी लाल यादव नहीं तो कौन...? Bhojpuri Bawal में काजल राघवानी का एक और शॉकिंग खुलासा; बोलीं- ‘जल्द नाम बताऊंगी, जो करता था मारपीट’

Kajal Raghwani Shocking Revelation: भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने भोजपुरी बवाल में अपने पिछले रिश्ते में हुई मारपीट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. उनकी बात सुनने के बाद लोगों का शक खेसारी लाल यादव पर गया, जिसके बाद काजल ने सामने आकर कहा कि खेसारी ने उन्हें नहीं मारा. वे जल्द ही उसका नाम उजागर करेंगीं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 29, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:24 PM IST
खेसारी लाल यादव नहीं तो कौन...? Bhojpuri Bawal में काजल राघवानी का एक और शॉकिंग खुलासा; बोलीं- ‘जल्द नाम बताऊंगी, जो करता था मारपीट’
Image Credit: कौन है वो शख्स, जो काजल के साथ करता था मारपीट (स्क्रीनग्रैब AI)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नेपाल सैलाब: सब कुछ हुआ तबाह, पर यह 1 घर कैसे बचा? जानिए बाढ़रोधी मकान का साइंस
2
3
4
5