शादीशुदा एक्टर संग रिलेशनशिप में मार खाती थीं भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी, रोते हुए बोलीं- बहुत सहा है मैंने...

भोजपुरी बवाल शो की शुरुआत से ही काजल राघवानी चर्चा में है. शो में काजल राघवानी ने अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की हैं. एक्ट्रेस ने शो में अपना दर्द बयां किया है. एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि रिलेशनशिप के दौरान उनके साथ मारपीट हुई थी. उन्हें एक बार नहीं कई बार मारा गया था. काजल अपनी बात बताते-बताते रो जाती हैं.
काजल राघवानी ने बताया है कि जब वह रिश्ते में थी तो उनके साथ कई बार मार-पीट की गई थी. एक्ट्रेस ने बताया है कि किस डर की वजह से उन्होंने कुछ नहीं बताया. वीडियो में काजल बोलती है कि- बहुत सारी गलत चीजें हुई मेरे साथ, मैंने बहुत बार मार खाया, बिना गलती के भी बहुत बार, मुझे मारा गया था. उस समय मैंने कुछ नहीं बोला था क्योंकि में डर गई थी. मुझे धमकी दी गई थी मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा. सब खत्म करवा दूंगा. इस वजह से मैं डर गई थी.
काजल राघवानी ने वीडियो में अपने एक्स का नाम नहीं लिया है लेकिन सोशल मीडिया पर लोग खेसारी लाल यादव के नाम के कयास लग रहे हैं. क्योंकि काजल का नाम खेसारी लाल यादव संग जुड़ चुका है. शो की शुरुआत में काजल ने कहा था कि वह शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ते में थी. खेसारी संग रिश्ते को लेकर एक्ट्रेस को काफी ट्रोल भी किया गया था.
काजल राघवानी का आम्रपाली संग भी विवाद देखने को मिल रहा है. काजल का कहना है कि आम्रपाली की वजह से निरहुआ उनके साथ काम नहीं करते हैं. काजल ने डिनर टेबल पर आम्रपाली और निरहुआ से इसे बार सवाल किया था. काजल का सवाल सुन आम्रपाली और निरहुआ हैरान हो गए थे. इस दौरान आम्रपाली और काजल के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली थी. काजल का आरोप था कि उनका और निरहुआ का गाना शूट होना था लेकिन फिर उन्हें गाने से निकाल दिया. वहीं दिनेश लाल यादव और आम्रपाली भी काजल के इस सवाल से काफी गुस्सा थे.
दरअसल काजल ने आरोप लगाया था कि फिल्म की शूटिंग का एक गाना चल रहा था. निरहुआ और काजल के गाने की शूटिंग के दौरान आम्रपाली वहां मौजूद थी. जिस वजह से निरहुआ थोड़ा असहज थे. काजल ने ये बात रानी से की थी. एक्ट्रेस रानी ने आम्रपाली से इस बारे में सवाल किया जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने बोला कि उनके गाने की शूटिंग चल रही थी इसलिए वह सेट पर थी.