Hindi NewsBhojpuri Cinema

Bhojpuri: 'कमरिया के हड्डी' गाना बना सेंसेशन, कल्लू और श्वेता की जोड़ी ने मचाया धमाल

Bhojpuri News: भोजपुरी गायक कल्लू के नए गाने 'कमरिया के हड्डी' ने धमाल मचा दिया है. गाने में अरविंद अकेला कल्लू के साथ अभिनेत्री श्वेता मेहरा की जोड़ी धमाल मचाती नजर आ रही है. दोनों ने गाने पर जबदस्त डांस कर तहलका मचा दिया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:41 PM IST
Bhojpuri: 'कमरिया के हड्डी' गाना रिलीज
Bhojpuri: 'कमरिया के हड्डी' गाना रिलीज

Kallu New Song: मशहूर भोजपुरी अभिनेता और गायक अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना 'कमरिया के हड्डी' बुधवार (8 अक्टूबर) को मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. इस गाने को अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पा राज ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. गाने के बोल विजय चौहान ने लिखे हैं. म्यूजिक डायरेक्टर विकास यादव ने इस गाने को कंपोज किया है. गाने की कोरियोग्राफी विष्णु कुमार ने की है, जिन्होंने डांस मूव्स को शानदार बनाया है. यह गाना आईवी भोजपुरी म्यूजिक के बैनर तले रिलीज किया गया है. 

कल्लू और श्वेता की जोड़ी ने मचाया धमाल
गाने में अरविंद अकेला कल्लू के साथ अभिनेत्री श्वेता मेहरा की जोड़ी धमाल मचाती नजर आ रही है. दोनों ने गाने की धुन पर शानदार डांस मूव्स दिखाए हैं, जो दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं. आईवी भोजपुरी म्यूजिक ने मंगलवार को इस गाने का टीजर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया था. टीजर रिलीज कर उन्होंने लिखा था, 'तैयार रहिए कमरिया हिलाने के लिए. 'कमरिया के हड्डी' आ रहल बा कल.' इस टीजर ने रिलीज से पहले ही फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया था. 

यह भी पढ़ें: 'ज्योति का व्यवहार अच्छे से जानता हूं, जो करना है करें', पवन सिंह का बड़ा बयान

अरविंद और श्वेता की केमिस्ट्री आई पसंद
गाने का वीडियो भी काफी आकर्षक और जीवंत है.'कमरिया के हड्डी' में अरविंद और श्वेता की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब भा रही है. गाने के बोल और संगीत भोजपुरी म्यूजिक की खास शैली को दर्शाते हैं, जो पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण है. अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने चेहरों में से एक हैं. उनके गाने और फिल्में दर्शकों के बीच हमेशा चर्चा में रहते हैं. 

फैंस दे रहे अपनी प्रतिक्रिया
इस गाने के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं. कई यूजर्स ने गाने की तारीफ करते हुए इसे एक परफेक्ट डांस नंबर बताया है. आईवी भोजपुरी म्यूजिक ने इस गाने को यूट्यूब पर रिलीज किया है, जहां इसे कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज मिल चुके हैं. भोजपुरी म्यूजिक के शौकीनों के लिए यह गाना एक शानदार तोहफा है. 

-आईएएनएस

