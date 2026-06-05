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Hindi Newsभोजपुरीप्यार में बेबी-सोना, ब्रेकअप के बाद दुश्मनी... काजल राघवानी संग रिश्ते पर खेसारी लाल यादव का बड़ा खुलासा; खोले जिंदगी के राज

'प्यार में बेबी-सोना, ब्रेकअप के बाद दुश्मनी...' काजल राघवानी संग रिश्ते पर खेसारी लाल यादव का बड़ा खुलासा; खोले जिंदगी के राज

Khesari Lal Yadav On Kajal Raghwani: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने हाल ही में काजल राघवानी के साथ अपने पुराने रिश्ते पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि अक्सर लोगों को प्यार हो जाता है, लेकिन मर्द की वह आदत बन जाती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब तक प्यार होता है, लोग एक-दूसरे को ‘बेबी-सोना’ कहते हैं और जैसे ही ब्रेकअप होता है, तो एक-दूसरे को बुरा-भला कहने लगते हैं, जो गलत है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jun 05, 2026, 08:05 AM IST
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'प्यार में बेबी-सोना, ब्रेकअप के बाद दुश्मनी...' काजल राघवानी संग रिश्ते पर खेसारी लाल यादव का बड़ा खुलासा; खोले जिंदगी के राज

Khesari Lal Yadav On Kajal Raghwani: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के कई राज खोले हैं. उन्होंने हाल ही में बताया कि आज वह भले ही इतने बड़े स्टार हैं और उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन एक समय ऐसा था, जब उनका परिवार काफी गरीब था. अभिनेता ने अभिनेत्री काजल राघवानी के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर भी बात की है.

काजल राघवानी संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

अभिनेता खेसारी लाल यादव का नाम लंबे समय तक भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी के साथ जोड़ा जाता रहा है. इस बारे में हाल ही में खेसारी ने खुलासा किया कि जब वह काजल के साथ थे, तब वह उनके लिए बिल्कुल सही थीं और आज भी सही हैं. उन्होंने बताया कि अक्सर लोगों को प्यार हो जाता है, लेकिन मर्द की वह आदत बन जाती है. तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब तक किसी को प्यार होता है, तो लोग एक-दूसरे को 'बेबी सोना' कहते हैं और जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है, तो एक-दूसरे की बुराई करने लगते हैं, जो काफी गलत है.

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घर-घर बेचते थे दूध

वहीं, अपने बचपन के गरीबी के दिनों को याद करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि उनका परिवार बहुत गरीब था और उनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी. वह अपने चाचा के साथ गांव में रहते थे और उनके पिता दिल्ली में काम करते थे. खेसारी जब बहुत छोटे थे, तो वह साइकिल से घर-घर जाकर दूध बेचा करते थे. दूध बेचते-बेचते ही उन्हें गाने का शौक लगा और वह गाते रहते थे. गांव छोड़ने के बाद अभिनेता दिल्ली आ गए. करीब साल 2004 से 2007 के बीच अभिनेता दिल्ली के ओखला इलाके में सड़क किनारे लिट्टी-चोखा बेचने का काम करते थे. दिनभर लिट्टी-चोखा बेचते थे और रात में गाने की प्रैक्टिस करते थे और गाना गाते थे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पहली एल्बम हुई फ्लॉप

साल 2006 में खेसारी लाल यादव की शादी हुई और शादी के बाद उनके पिता ने उन्हें गाना रिकॉर्ड करने के लिए जैसे-तैसे 11 हजार रुपये दिए. इस पैसे से खेसारी ने अपने पहले गानों की कैसेट (एल्बम) निकाली, लेकिन वह फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद दूसरी कैसेट को लोगों ने थोड़ा पसंद किया, लेकिन तीसरी कैसेट सुपरहिट साबित हुई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक गाने ने रातों-रात बदली किस्मत

साल 2008 में खेसारी के घर बेटी 'कृति' का जन्म हुआ और उनकी किस्मत ही बदल गई. उसी समय उनका गाना 'चूसता देवरा' रिलीज हुआ. इस गाने में अभिनेता ने खुद लड़की के कपड़े पहनकर डांस किया था और यह गाना रातों-रात इतना हिट हुआ कि खेसारी लाल यादव स्टार बन गए. अभिनेता अपनी बेटी को अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि उसके आने के बाद उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई. आज उनकी बेटी कृति बड़ी हो गई है और फिल्मों में भी काम करती है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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