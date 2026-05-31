भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े दुश्मन फिर आए आमने-सामने, मनोज तिवारी ने रवि किशन पर किया वार

भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स मनोज तिवारी और रवि किशन की दुश्मनी के चर्चे पहले से ही हर जगह हैं और दोनों को कई बार एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए देखा गया है. लेकिन अब दोनों स्टार्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के राजनेता हैं और कहा जाता है कि अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं. लेकिन दोनों के बीच हमेशा इस बात की लड़ाई रहती है कि भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाने का श्रेय किसको जाता है.

मनोज तिवारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलैरिटी पर बात करते हुए कहा कि उनकी फिल्म ने 30 लाख के बजट में 66 करोड़ रुपए की कमाई की थी, तभी से दूसरी और नई फिल्मों के लिए रास्ता बना था.

‘रवि किशन इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर रहे थे’

इस इंटरव्यू के दौरान जब मनोज तिवारी से सवाल किया गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप रवि किशन को लाए थे या वो आपको? तो उन्होंने कहा, नहीं रवि किशन इंडस्ट्री में पहले से थे. लेकिन वो और बाकी हीरो इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं कर रहे थे. लेकिन उनकी एंट्री के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को असली पहचान मिली. मनोज तिवारी ने कहा, ‘हमारी फिल्म ने 30 लाख रुपए के बजट में 66 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. हमने इन लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं.’

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मनोज तिवारी की फिल्म ने कमाए 66 करोड़

मनोज तिवारी ने इस दौरान भोजपुरी इंडस्ट्री को पहचान दिलाने का श्रेय खुद को देते हुए कहा कि उनकी फिल्मों ने इंडस्ट्री को असली पहचान दिलाई है और ये बात सब जानते हैं. तीसरे दौर की फिल्में उनसे शुरू हुई हैं. उन्होंने बताया कि फिल्म ‘ससुरा बड़ा पैसा वाला’ ने बॉक्स ऑफिस पर 30 लाख का बिजनेस किया था और उसी एक फिल्म से करीब दो हजार फिल्में पैदा हो गईं.

मनोज तिवारी ने आगे बताया कि उनको एक दिन का करीब डेढ़ लाख रुपए मिलते थे, जबकि, रवि किशन को सिर्फ 25000 रुपए मिलते थे. उन्होंने कहा कि हम प्रतिद्वंदी थे, लेकिन आज हम प्रतिद्वंदी नहीं हैं. दोनों को बीजेपी साथ ले आई. लेकिन उन्हें सच में एक फिल्म का सिर्फ 25 हजार ही मिला करता था.