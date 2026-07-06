/लाल लहंगे में दुल्हन बनीं मोनालिसा, तस्वीरें देख फैंस ने पूछा- क्या दूसरी शादी करने जा रही हैं हसीना?

Monalisa Bridal Photos: भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह लाल जोड़े में दुल्हन बनी नजर आ रही हैं. उनका यह ब्राइडल अवतार देखते ही फैंस एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और ही निकली.
एक्ट्रेस ने इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ कैप्शन में 'द दुल्हन' लिखा है. ये तस्वीरें देखने के बाद फैंस जमकर कमेंट करने लगे. कोई हार्ट इमोजी ड्रॉप कर रहा है तो कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा है. तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूरा लाल आउटफिट कैरी किया हुआ है और गोल्डन जड़ाऊ ज्वेलरी पहनी हुई है. इस लुक में उनका ग्रेस और कॉन्फिडेंस बिल्कुल साफ नजर आ रहा है.
दरअसल, मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, वे उनके रील लाइफ कैरेक्टर से जुड़ी हुई हैं. यानी उन्होंने यह लाल लहंगा किसी रोल के लिए पहना है, क्योंकि मोनालिसा ने अपने कैप्शन में 'द दुल्हन' लिखा है. इन तस्वीरों में वह अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं और उनकी खूबसूरती देखने लायक है.
तस्वीरों पर फैंस का दिल आ गया है और हर कोई हसीना की जमकर तारीफ कर रहा है. एक यूजर ने पोस्ट पर लिखा, 'सो ब्यूटीफुल', दूसरे ने लिखा, 'परम सुंदरी', तीसरे ने लिखा, 'आप बहुत खूबसूरत लग रही हो', तो वहीं एक अन्य फैन ने लिखा, 'रेड ब्यूटी, लाल परी... आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं.' इसी तरह बाकी फैंस भी जमकर हसीना की तारीफ कर रहे हैं.
एक्ट्रेस मोनालिसा कई सीरियल्स में अहम रोल निभा चुकी हैं. 'नजर' में उनका किरदार काफी खतरनाक दिखाया गया. इस शो में हसीना डायन के किरदार में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने 'बेकाबू', 'नमक इश्क का', 'माता की महिमा' और 'शमशान चंपा' जैसे कई शोज में काम किया है. मोनालिसा की भोजपुरी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है. भोजपुरी के अलावा हसीना हिंदी और साउथ फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.
मोनालिसा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. वह 'बिग बॉस 10' में नजर आई थीं, जहां उन्होंने अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह राजपूत से शादी की थी. दोनों आज भी इंडस्ट्री के पसंदीदा कपल्स में गिने जाते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.