Advertisement
trendingNow12946782
Hindi Newsभोजपुरी

खेसारी लाल यादव की फिल्म 'अग्निपरीक्षा' का नया गाना रिलीज, संगीत प्रेमियों के बीच मची धूम

Khesari Lal Yadav New Song​: खेसारी लाल यादव की नई फिल्म अग्निपरीक्षा का गाना लाल घघरी रिलीज हो चुका है. इस गाने को फैंस का काफी प्यार मिल रहा है. 'लाल घघरी' गाने ने फिल्म के प्रति उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Khesari Lal Yadav New Song
Khesari Lal Yadav New Song

Khesari Lal Yadav New Song​: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की आगामी फिल्म 'अग्निपरीक्षा' का नया गाना 'लाल घघरी' शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है. मेकर्स ने इस गाने की झलक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. उन्होंने गाने के कैप्शन में लिखा- लाल घघरी' पूरा गाना सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया है. जल्दी से सुनें, अपना प्यार और आशीर्वाद दें और कमेंट में बताएं कि गाना कैसा लगा. इसे खूब शेयर करें और भोजपुरी का जलवा बिखेरें.

गाने ने मचाया संगीत प्रेमियों के बीच
गाना रिलीज होते ही भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच धूम मचा रहा है.'लाल घघरी' को खेसारी लाल यादव और मशहूर गायिका शिल्पा राव ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है. गाने के बोल श्याम जी श्याम ने लिखे हैं, संगीत आर्या शर्मा ने दिया है. कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी एमके जॉय ने संभाली है, जिन्होंने गाने के दृश्यों को जीवंत और रंगीन बनाया है. लाल बाबू पंडित द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सुरिंदर यादव ने प्रोड्यूस किया है और लेखन राकेश त्रिपाठी ने किया है.

रिलीज हो चुका है फिल्म का पोस्टर 
फिल्म 'अग्निपरीक्षा' की शूटिंग अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी. इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ आकांक्षा पुरी और नीलम गिरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. इसके अलावा, सुशील सिंह, प्रकाश जैश, और विनोद मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भोजपुरी फिल्म ‘नईहर ससुराल’ का ट्रेलर रिलीज, दर्शकों का मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस
फिल्म के बाकी गाने भी रिलीज किए जा चुके हैं, जिनमें 'अहिरान' और 'बहिनी के प्यार' शामिल हैं.'अग्निपरीक्षा' भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बड़ी पेशकश मानी जा रही है, जिसमें ड्रामा, रोमांस और मनोरंजन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा. खेसारी लाल यादव के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'लाल घघरी' गाने ने फिल्म के प्रति उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Ranjana Dubey

लगभग दो साल से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ाव. पालिटिक्स और इंटरटेंमेंट तक की खबरों में रुचि. ISOMES से BJMC और फिलहाल GJU, हिसार से MAMC की पढ़ाई जारी. ABP और न्यूज इंडिया 24X7 के बाद अब Zee Medi...और पढ़ें

TAGS

Khesari Lal Yadavfilm Agnipariksha

Trending news

कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
;