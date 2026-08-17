झूठी, चालबाज और ट्यूबलाइट... निरहुआ, पवन सिंह और आम्रपाली ने मिलकर काजल राघवानी को किया सरेआम रोस्ट

Kajal Raghwani Roast: भोजपुरी सिनेमा के तीन सबसे बड़े दिग्गज दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', पवन सिंह और आम्रपाली दुबे जब एक साथ मंच पर आए तो मंच पर हंगामा होना लाजमी था. रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के लेटेस्ट एपिसोड में इन तीनों स्टार्स ने मिलकर अपनी ही सह-कलाकार काजल राघवानी की जमकर क्लास लगाई. कॉमेडी क्वीन भारती सिंह की मौजूदगी में तीनों स्टार्स ने एक गेम के दौरान काजल राघवानी को 'झूठी', 'चालबाज' और 'ट्यूबलाइट' जैसे तगड़े टैग्स देकर पूरा माहौल गरमा दिया है.
भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' इन दिनों अपनी चटपटी खबरों और स्टार्स के बीच हो रही तीखी नोकझोंक को लेकर खूब सुर्खियों में है. शो की शुरुआत से ही एक्ट्रेस काजल राघवानी अपनी बयानबाजी और साथी स्टार्स पर दिए गए बयानों की वजह से निशाने पर थीं. आम्रपाली दुबे के साथ उनका विवाद शो के पहले दिन से ही दर्शकों को देखने को मिल रहा था. अब इस विवाद में पवन सिंह और निरहुआ की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है.
भारती सिंह के सामने स्टार्स ने खेली खुली बाजी
शो के लेटेस्ट एपिसोड में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह होस्ट बनकर पहुंची थीं. भारती ने माहौल को मजेदार बनाने के लिए निरहुआ, पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के साथ एक खास गेम खेला. इस गेम में कटआउट्स और तस्वीरों के जरिए स्टार्स को एक-दूसरे को अलग-अलग टैग्स देने थे. इसी दौरान एक कटआउट काजल राघवानी और तेज प्रताप का था, जिस पर तीनों दिग्गज स्टार्स ने मिलकर काजल को सरेआम रोस्ट करना शुरू कर दिया.
आम्रपाली ने दिया 'झूठ बोले कौवा काटे' का टैग
आम्रपाली दुबे ने बिना किसी हिचकिचाहट के काजल राघवानी को 'झूठ बोले कौवा काटे' का टैग थमा दिया. आम्रपाली ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि काजल हमेशा खुद ही कंफ्यूज रहती हैं कि वो क्या बोल रही हैं. वो पहले खुद सबके सामने झूठ बोलती हैं और फिर बड़ी सफाई से अपनी बात का आरोप दूसरों के सिर पर मढ़ देती हैं. आम्रपाली का यह कड़ा रुख देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.
पवन सिंह बोले- 'काजल एक नंबर की चालबाज है'
आम्रपाली के बाद पावरस्टार पवन सिंह भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने काजल राघवानी के गेम प्लान और स्वभाव पर तंज कसते हुए उन्हें सीधा 'चालबाज' का टैग दे दिया. पवन सिंह ने मजाकिया लेकिन सीधे अंदाज में काजल की पोल खोली. पवन सिंह के इस टैग ने शो के पूरे ड्रामे को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया, जिसकी चर्चा अब पूरे भोजपुरी कॉरिडोर में हो रही है.
'ट्यूबलाइट' और आम्रपाली को 'ड्रामा क्वीन'
दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने भी इस रोस्टिंग सेशन में बहती गंगा में हाथ धोए. निरहुआ ने काजल राघवानी को 'ट्यूबलाइट' का टैग दिया, जिसका मतलब था कि काजल को बातें बहुत देर से समझ आती हैं. इसी गेम के दौरान निरहुआ ने आम्रपाली दुबे को 'ड्रामा क्वीन' का टैग दिया, जिस पर आम्रपाली ने हंसते हुए रोने का ड्रामा भी करके दिखाया. वहीं पवन सिंह ने आम्रपाली की तारीफ करते हुए उन्हें 'दबंग' का टैग दिया. कुल मिलाकर तीनों दिग्गजों ने काजल राघवानी को पूरी तरह अलग-थलग कर दिया है. यह पूरी जानकारी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के हालिया प्रसारित एपिसोड और उसमें खेले गए टास्क के आधार पर है.