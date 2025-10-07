Advertisement
'बस एक ही रट, मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी', पत्नी के आरोपों पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

Pawan Singh: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी चु्प्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी, ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:25 AM IST
पवन सिंह
पवन सिंह

Pawan Singh: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह इस समय अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में हैं. एक तरफ वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है. इसी बीच सोमवार को उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों और फैलाई जा रही अफवाहों का जवाब दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता. 

'जनता मेरे लिए भगवान'
पवन सिंह ने पोस्ट में लिखा कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है. क्या मैं आप सब के जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा. अपनी पत्नी ज्योति सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे लिखा, क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमलोगों की वार्तालाप हुई. आपके द्वारा बस एक ही रट की मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो की मेरे बस का नहीं. समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो.

यह भी पढ़ें: रानी चटर्जी की फिल्म ‘गैंगस्टर इन बिहार’ का पोस्टर जारी, ट्रेलर 8 अक्टूबर को आएगा

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ में लूलू मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंचीं. ज्योति सिंह ने इसका एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी थी. ज्योति सिंह ने कहा था, नमस्ते, हम पवन जी के घर पर आ चुके हैं. आप लोगों के कहने पर हम यहां आए थे, लेकिन पवन जी ने पहले ही थाने से पुलिस बुला ली. आपके कहने पर ही हम यहां आए थे, आपने कहा था कि आप जाइए, हम देखते हैं कि कौन आपको निकालता है, आप उनकी पत्नी हैं. हम इसलिए यहां आए थे, और देखिए, पुलिस हमें थाने ले जा रही है. अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा.

इस वीडियो में ज्योति सिंह पुलिस से यह भी पूछती दिखीं कि उन्हें किस वजह से घर से ले जाया जा रहा है. इस दौरान मौके पर मौजूद महिला पुलिस बताती हैं कि दोनों का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए अभी उनका यहां आना सही नहीं है.

-आईएएनएस

Ranjana Dubey

लगभग दो साल से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ाव. पालिटिक्स और इंटरटेंमेंट तक की खबरों में रुचि. ISOMES से BJMC और फिलहाल GJU, हिसार से MAMC की पढ़ाई जारी. ABP और न्यूज इंडिया 24X7 के बाद अब Zee Medi...और पढ़ें

Pawan SinghBhojpuri news

