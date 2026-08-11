अरे भाई, फोटो खींचो इनकी... सिक्योरिटी ने फैन को धक्का देकर नीचे गिराया, तो भड़क गए भोजपुरिया स्टार पवन सिंह

Pawan Singh Fan Incident: भोजपुरी सिनेमा के 'पावरस्टार' पवन सिंह अपने गानों और फिल्मों के साथ-साथ फैंस के प्रति अपने खास प्यार के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित एक कार्यक्रम से पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने एक फैन को जबरन स्टेज से धक्का देकर नीचे उतार दिया था. लेकिन इसके बाद पवन सिंह ने जो कदम उठाया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का 'पावरस्टार' क्यों कहा जाता है.
पूरा माजरा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है, जहां पवन सिंह एक पब्लिक इवेंट में पहुंचे थे. जैसे ही पवन सिंह स्टेज पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी उनका एक जबरा फैन सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने पसंदीदा स्टार से मिलने स्टेज पर चढ़ गया. फैन को अचानक ऊपर आता देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी, बाउंसर और कुछ स्थानीय नेता हरकत में आ गए. उन्होंने बिना कोई मौका दिए उस फैन को पकड़ा और खींचते हुए स्टेज से नीचे धकेल दिया.
बाउंसरों ने फैन को स्टेज से नीचे धकेला
स्टेज पर हो रहे इस ड्रामे पर जैसे ही पवन सिंह की नजर पड़ी, वे चुप नहीं रहे. जब वहां मौजूद एक नेता ने पवन सिंह को रोकने की कोशिश की, तो पवन सिंह ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया. पवन सिंह ने तुरंत माइक संभाला और सिक्योरिटी गार्ड्स से साफ कहा कि उस फैन को तुरंत वापस स्टेज पर लाया जाए. पवन सिंह का रुख देखकर सुरक्षाकर्मियों को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और वे उस फैन को वापस ऊपर ले आए.
In Uttar Pradesh’s Basti district, a programme featuring popular Bhojpuri actor-singer Pawan Singh took an unexpected turn when one of his enthusiastic fans climbed onto the stage.
The bouncers, police personnel and some leaders present on the stage reportedly grabbed the fan… pic.twitter.com/z5mnzX7NXr
— Oxomiya Jiyori (@SouleFacts) August 10, 2026
"भाई, जरा फोटो खींचिए इनकी"
जैसे ही वह फैन दोबारा मंच पर आया, पवन सिंह ने आगे बढ़कर उसे संभाला और बड़े प्यार से स्टेज के बीचो-बीच ले गए. पवन सिंह ने न सिर्फ उससे मुलाकात की, बल्कि वहां मौजूद फोटोग्राफर्स से कहा, "भाई, जरा फोटो खींचिए इनकी." पवन सिंह के इस रवैये ने वहां मौजूद हजारों लोगों का दिल जीत लिया और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
रियलिटी शो और प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं पवन सिंह
काम की बात करें तो पवन सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों और रियलिटी शो में काफी व्यस्त हैं. हाल ही में वे रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आए थे, हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने शो छोड़ दिया था. फिलहाल वे 'भोजपुरी बवाल' प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिसमें उनके साथ दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी जैसे दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं.