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पवन सिंह को देखने उमड़ा जनसैलाब, फैंस के बीच मची अफरा-तफरी, टूटीं कुर्सियां; पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

Pawan Singh: भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के कार्यक्रम में बलिया में हंगामा मच गया और उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई. लोगों ने भाग-दौड़ मचाते हुए कुर्सियां भी तोड़ दीं, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 17, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:23 PM IST
पवन सिंह को देखने उमड़ा जनसैलाब, फैंस के बीच मची अफरा-तफरी, टूटीं कुर्सियां; पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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