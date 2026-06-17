Pawan Singh: भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल मच गया. उत्तर प्रदेश के बलिया में सिंगर के कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा हुआ. यहां तक कि बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हो गए.
वहीं मौके पर रखी टेबल और कुर्सियां भी टूट गईं. कार्यक्रम में पवन सिंह को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे. सिंगर के स्टेज पर आते ही भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस की लाठीचार्ज के दौरान कई फैंस को चोट लग गई है. यहां सांसद रवि किशन और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे. जिन लोगों में से किसी को चोट लगी थी, उनमें से एक सचिन कुमार ने बताया कि 4 पुलिसकर्मियों ने उन्हें बिना किसी वजह के पीटा है.
बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन नगरा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख अनिल सिंह और उधमी विनय सिंह के आवास पर किया गया था. यहां भोजपुरी गायक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें रवि किशन और पवन सिंह सहित अन्य कलाकारों को प्रस्तुति देनी थी. दोनों के मंच पर आते ही भीड़ उत्साहित हो गई और जोर-जोर से शोर मचाने लगी. नियंत्रित व्यवस्था को तोड़ते हुए कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं. भीड़ के बेकाबू होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज की और स्थिति संभालने का प्रयास किया. इसी दौरान वीआईपी एरिया में भी कुछ लोग घुस गए और टेंट व बैरिकेडिंग को नुकसान पहुंचाया. पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है.
वहीं, कार्यक्रम स्थल के पास आम लोगों के लिए लगाए गए भोजन और नाश्ते के स्टॉल भी भीड़ की चपेट में आ गया और वहां भी तोड़फोड़ की.हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की तरफ से भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे. एक दर्जन से अधिक थानों की पुलिस के साथ-साथ आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलाई गई थी. लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी.